Wall Street koerst af op hogere opening

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot een procent in het groen. Wall Street kan vrijdag reageren op de sterke cijfers van technologiereuzen Microsoft en Alphabet die gisterenavond werden gepubliceerd. Voorbeurs waren oliereuzen Exxon en Chevron aan zet. Voorbeurs werd op macro-economisch vlak bekend dat de PCE-kerninflatie, een belangrijke indicator voor het bepalen van het monetaire beleid van de Federal Reserve, in maart ongewijzigd noteerde op 2,8 procent, terwijl de markt rekende op een daling naar 2,7 procent. Swissquote merkte in aanloop naar de publicatie op dat een tegenvallend maart-inflatiecijfer waarschijnlijk al was ingeprijsd, na de inflatietegenvaller van donderdagmiddag. Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse economie in de eerste drie maanden van 2024 is gegroeid met 1,6 procent, terwijl economen vooraf rekenden op een groei van meer dan 2,0 procent. Ook de bijbehorende PCE-inflatiemeter voor het eerste kwartaal viel met 3,4 procent en een kerninflatie van 3,7 procent tegen. Die tegenvallende inflatie zorgde dat de markt nog minder gelooft in een snelle renteverlaging door de Fed. De rente op staatsobligaties steeg donderdag in reactie op de groei- en inflatiecijfers tot net boven de 4,7 procent, het hoogste niveau sinds november, vanwege de vrees dat er dit jaar minder renteverhogingen door de Fed zullen plaatsvinden dan tot voor kort werd gehoopt. Vrijdag daalde de rente weer onder de 4,7 procent. Op macro-economisch vlak werd vrijdagmiddag bekend dat het persoonlijk inkomen in de VS in maart op maandbasis is gestegen met 0,5 procent, terwijl de uitgaven met 0,8 procent stegen. Later op de dag verschijnt het Amerikaanse consumentenvertrouwen van april. Olie noteerde vrijdag tot 1,0 procent hoger op 84,33 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0724. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0730 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0729 op de borden. Bedrijfsnieuws Exxon Mobil daalde voorbeurs 1,7 procent, nadat de Amerikaanse oliereus over het eerste kwartaal tegenvallende cijfers rapporteerde. Concurrent Chevron boekte het afgelopen kwartaal ook een lagere winst geboekt dan een jaar geleden, maar presteerde wel beter dan verwacht. Het aandeel daalde voorbeurs 0,5 procent. Colgate-Palmolive noteerde voorbeurs 1,5 procent hoger, nadat de Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen de outlook voor dit jaar verhoogde. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst en presteerde beter dan verwacht. AbbVie heeft het afgelopen kwartaal ook beter gepresteerd dan verwacht en verhoogde net als Colgate outlook voor het hele jaar. Het aandeel steeg voorbeurs 0,8 procent. Alphabet noteerde voorbeurs 11,0 procent hoger. De Amerikaanse techreus kondigde donderdagavond aan dat het voor het eerst een dividend gaat uitkeren. Ook wordt er voor 70 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht. Het moederbedrijf van Google heeft in het eerste kwartaal hogere advertentie-inkomsten gerealiseerd en de winst en omzet waren verder beter dan verwacht. Microsoft steeg voorbeurs 3,8 procent. Het Amerikaanse softwarebedrijf heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen voor de omzet en winst verslagen. Snap won voorbeurs maar liefst 23,5 procent. Snap zag in het eerste kwartaal het verlies afnemen, terwijl de omzet steeg. Ook kwam het Amerikaanse socialmediabedrijf met een positieve outlook voor het lopende kwartaal. Intel verloor daarentegen voorbeurs 8,0 procent. De Amerikaanse chipreus heeft in het eerste kwartaal van 2024 een hogere AI-omzet behaald, die de markt toch teleurstelde, terwijl het verlies minder groot bleek dan het bedrijf zelf had verwacht. Meta steeg voorbeurs 1,3 procent, nadat het moederbedrijf van Facebook en Instagram donderdag nog 11 procent lager sloot na een teleurstellende outlook. Roku verloor voorbeurs 1,8 procent. Toch presteerde het videostreamingsbedrijf beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het aantal abonnees steeg met 14 procent ten opzichte van een jaar eerder en het aantal streaming-uren met 23 procent. Skechers steeg voorbeurs 10,5 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het sportschoenenbedrijf verhoogde tevens de outlook voor het hele jaar. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,5 procent lager op 5.048,42 punten. De Dow Jones index eindigde 1,0 procent in het rood op 38.085,80 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 15.611,76 punten. Bron: ABM Financial News

