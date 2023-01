WDP meldt sterke winstgroei en handhaaft de winstdoelstellingen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Warehouse De Pauw heeft met de cijfers over 2022 geen heel grote verrassingen laten zien. Dit bleek vrijdag uit de resultaten die WDP presenteerde.

De marktleider in de Benelux voor logistiek vastgoed boekte een sterke winstgroei, waarbij de EPRA-winst per aandeel uitkwam op 1,25 euro. Daarmee werd aan de verwachtingen voldaan. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de winst per aandeel conform de verwachtingen met 13 procent.

Het dividend werd met 14 procent verhoogd tot 1,00 euro per aandeel. Ook dat was conform de verwachtingen.

In de toelichting op de cijfers werd verwezen naar de sterke balanspositie, en dat is niet onbelangrijk in een periode van stijgende rentes.

WDP verhoogde in oktober vorig jaar het kapitaal, waardoor de schuldgraad daalde tot circa 35 procent. Het grootste deel van die schulden is tegen een vaste rente, zodat het bedrijf afgeschermd is tegen de oplopende rente.

WDP rekent voor 2023 op een EPRA-winst per aandeel van 1,35 euro, of een stijging met 8 procent op jaarbasis. Tevens werd de doelstelling bevestigd van een EPRA-winst per aandeel van 1,50 euro in 2025.

Op basis van de huidige vooruitzichten wordt een dividend per aandeel van 1,08 euro bruto verwacht voor 2023.

WDP speelt in op de gewijzigde marktomstandigheden, dat wil zeggen hogere kapitaalkosten, hoge bouwprijzen en hoge inflatie, door de focus nog meer te leggen op winstgevendheid.

Concreet vertaalt dit zich in een grotere selectiviteit wat nieuwe projecten betreft, een grotere focus op autonome groei, vooral door indexatie van de huren, en een versnelde uitrol van WDP ENERGY met het oog op de energietransitie.

De logistieke sector blijft volgens WPD fundamenteel gezond, zelfs tegen de achtergrond van de huidige uitdagende macro-economische omstandigheden.

CEO Joost Uwents merkte vrijdag op dat WDP er in slaagde om blijvend sterke winstgroei te realiseren door zich tijdig aan te passen.

De sterke cash flow generatie en de solide balans bieden voldoende slagkracht om te spelen op kansen binnen de markt, aldus Uwents. WDP zit zodoende nog steeds op koers om de doelstellingen voor 2025 te halen.