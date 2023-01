Signify ziet terugval resultaten

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het vierde kwartaal de resultaten onder druk zien staan, maar verwacht verbetering in het lopende jaar. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het verlichtingsbedrijf, nadat Signify enkele weken terug al met een waarschuwing kwam.

In het vierde kwartaal zag Signify de resultaten in China sterker teruglopen dan verwacht, vanwege verstoringen als gevolg van de coronacrisis. Ook was er beduidend minder groei bij de OEM-divisie, terwijl de professionele indooractiviteiten eveneens scherper dan verwacht terugliepen, zo maakte Signify eerder deze maand al bekend.

CEO Eric Rondolat voegde toe dat 2022 een buitengewoon uitdagend jaar was. "De externe omstandigheden bleken door het jaar heen erg volatiel, waardoor we ons bedrijf en onze doelstellingen moesten aanpassen", aldus de topman. De marges en kaspositie werden volgens de topman geraakt door de inflatie en de verstoringen in de aanvoerketen.

Rondolat verwacht dat de volatiliteit aanhoudt in de eerste helft van 2023 en dat de prestaties van Signify verbeteren in de tweede helft van dit jaar. De topman zegt dat de omzetgroei zich moeilijk laat voorspellen. "Onze belangrijkste doelstelling in 2023 blijft het verbeteren van de winstgevendheid en een vrije kasstroom die overeenkomt met die in eerdere jaren."

De omzet liep in het afgelopen kwartaal circa 1,5 procent terug of 8,8 procent op vergelijkbare basis, tot circa 2 miljard euro. In heel 2022 liep de vergelijkbare omzet op met 1,2 procent tot 7,5 miljard euro.

Voorafgaand aan de waarschuwing eerder deze maand, mikte Signify voor heel 2022 nog op een groei van 2 tot 3 procent.

De aangepaste EBITA-marge bedroeg afgelopen kwartaal 10,2 procent tegen 13,2 procent een jaar eerder. Onder de streep restte een nettowinst van 86 miljoen euro, waar dit in het vierde kwartaal van 2021 nog 170 miljoen euro was.

Ook over heel 2022 kwam de marge uit rond 10 procent, namelijk 10,1 procent. Eerder mikte het verlichtingsbedrijf nog op de onderkant van de bandbreedte 11 tot 11,4 procent, maar halverwege januari waarschuwde Signify dat dit circa 10 procent zou worden.

De vrije kasstroom bedroeg in de laatste drie maanden van vorig jaar 364 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2021 was dit 257 miljoen euro. In heel 2022 daalde de vrije kasstroom van 614 naar 445 miljoen euro.

Signify wil een dividend uitkeren van 1,50 euro per aandeel over 2022. Dit is iets meer dan het dividend van 1,45 euro over 2021.

Outlook

Signify mikt voor 2023 op een aangepaste EBITA-marge van 10,5 tot 11,5 procent, bij een vrije kasstroom die 6 tot 8 procent van de omzet moet uitmaken.