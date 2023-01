Zwakke outlook Intel

(ABM FN-Dow Jones) Intel is in het vierde kwartaal van 2022 in de rode cijfers gedoken en geeft een zwakke outlook voor het lopende eerste kwartaal. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chipreus.

Intel heeft vooral last van een scherpe krimp van de PC-markt. Volgens onderzoeksfirma Gartner daalden de PC-verkopen in het vierde kwartaal met zo'n 29 procent.

In het vierde kwartaal bleef er onder de streep een verlies van 0,7 miljard dollar over, tegenover een winst van 4,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een veel kleiner verlies van 278 miljoen dollar. Per aandeel kwam het verlies uit op 0,16 dollar.

De brutomarge daalde van 53,6 tot 39,2 procent en de operationele marge was 8,1 procent negatief.

De omzet daalde op jaarbasis met 32 procent tot 14 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 14,49 miljard dollar.

Bij de belangrijkste takken: Client Computing en Data Center and AI, daalden de opbrengsten met respectievelijk 36 en 33 procent.

Outlook

Intel rekent voor het lopende eerste kwartaal op een omzet van 10,5 miljard tot 11,5 miljard dollar, een verlies per aandeel van 0,80 dollar en een aangepast verlies per aandeel van 0,15 dollar.

Het bedrijf kondigde bij de cijfers over het derde kwartaal al aan flink in de kosten te willen snijden. Het bedrijf wil in 2023 voor 3 miljard dollar aan kosten besparen. Tegen het eind van 2025 hoopt Intel jaarlijks zelfs voor 8 tot 10 miljard dollar aan kosten te besparen. Deze doelen werden donderdag herhaald.

Het aandeel Intel daalde donderdag in de nabeurshandel ruim 7 procent.