Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoel Adyen iets Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Adyen verlaagd van 1.800 naar 1.750 euro, maar herhaalde het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. De koersdaling van Adyen, donderdag na de kwartaalcijfers, noemden de analisten van Bank of America "overdreven". "De omzet kwam 1 procent lager uit dan verwacht en het aandeel daalde met 18 procent. Een duidelijk signaal dat de markt weinig vertrouwen heeft in de groeivooruitzichten van Adyen", aldus de bank. De analisten voorzien voor de Amsterdamse betaalspecialist een "solide groei". Zij noemden de groeivooruitzichten zelfs "uniek" in een Europese context, met een samengestelde omzetgroei de komende jaren van 22 procent en van 28 procent voor de EBITDA. Wel werd Bank of America iets voorzichtiger over de groei in 2024, met een verwachte omzetstijging van 20 procent. Eerder rekende de bank op 23 procent. De analistenconsensus staat op 23,7 procent, maar zal volgens Bank of America ook wat gaan dalen. Het aandeel Adyen noteerde vrijdag 1,5 procent hoger op 1.175,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.