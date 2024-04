AbbVie overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AbbVie heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de farmaceut. "We hebben het afgelopen kwartaal uitstekende operationele prestaties laten zien en opnieuw een kwartaal met sterke resultaten geboekt", zei CEO Richard Gonzalez in een toelichting op de cijfers. AbbVie boekte in de eerste drie maanden van 2024 een nettowinst van 1,4 miljard dollar, ofwel 0,77 dollar per aandeel, in vergelijking met 239 miljoen dollar winst in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst daalde daarentegen van 2,46 dollar naar 2,32 dollar per aandeel. Het resultaat werd gedrukt door een negatieve impact van 0,08 dollar per aandeel gerelateerd aan kosten voor onderzoek en ontwikkeling en mijlpaalbetalingen. De omzet steeg van 12,2 miljard dollar naar 12,3 miljard dollar. Vooral de omzet met ontstekingsremmer Humira daalde met 36 procent stevig. Skyrizi, dat wordt gebruikt bij de ziekte van Crohn, zag de verkopen juist met 48 procent stijgen. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 2,26 dollar per aandeel op een omzet van 11,9 miljard dollar. Outlook AbbVie voorziet voor heel 2024 een aangepaste winst van 11,13 tot 11,33 dollar per aandeel, terwijl eerder nog werd uitgegaan van 10,97 tot 11,17 dollar per aandeel. Het aandeel AbbVie noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 1,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.