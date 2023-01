Ajax stuurt Schreuder weg na gelijkspel tegen Volendam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft trainer Alfred Schreuder ontslagen, nadat donderdag voor de zevende wedstrijd op rij in de eredivisie geen overwinning werd geboekt. Dit maakte de Amsterdamse beursgenoteerde voetbalclub donderdagavond bekend. Ook de samenwerking met assistent-trainer Matthias Kaltenbach wordt beëindigd. Volgens Algemeen Directeur Edwin van der Sar was sprake van "een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke". "Na een goede start van het seizoen verloren wij vervolgens onnodig veel punten […] De afgelopen weken werd steeds duidelijker dat hij het tij niet kon keren, terwijl wij van mening zijn dat hij ondanks de vele transfers een sterke en kampioenswaardige selectie tot zijn beschikking had. We hebben ook de laatste weken weer veel punten verloren en we zagen helaas geen vooruitgang." Alfred Schreuder kwam afgelopen zomer over van Club Brugge naar Ajax. Eerder was de oefenmeester van januari 2018 tot medio 2019 bij Ajax werkzaam als assistent-trainer. Bron: ABM Financial News

