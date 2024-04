Winstval Exxonmobil sterker dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil heeft over het eerste kwartaal cijfers laten zien die tegenvielen, omdat het bedrijf kampte met afnemende raffinagemarges en lagere aardgasprijzen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse oliereus. "We boeken grote vooruitgang met onze plannen om het winstpotentieel van onze bestaande bedrijven te vergroten", aldus CEO Darren Woods in een toelichting. De olieproducent rapporteerde een nettowinst van 8,22 miljard dollar. Dat was een daling van 28 procent ten opzichte van een jaar geleden. Toen bedroeg de winst 11,43 miljard dollar. De winsten uit de olie- en gasproductie daalden met 12 procent, de brandstofactiviteiten van Exxon zagen de winst met 67 procent dalen, maar het segment chemische producten zag de winst ruim verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden. De aangepast winst per aandeel bedroeg 2,06 dollar. Dat was een jaar eerder nog 2,83 dollar. De markt hield rekening met een winstdaling tot 2,19 dollar per aandeel, aldus FactSet. Exxon blijft prioriteit geven aan het rendement van aandeelhouders. Afgelopen kwartaal werd meer geld aan de aandeelhouders uitgekeerd dan gespendeerd aan nieuwe projecten. De oliereus verlaagde de kapitaaluitgaven met 8,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl de dividenden en de terugkoop van eigen aandelen gezamenlijk werden verhoogd tot 6,8 miljard dollar. Exxon boekte een operationele vrije kasstroom van 14,7 miljard dollar. Outlook Exxon wil tot en met 2027 een winstgroei realiseren van meer dan 10 procent op jaarbasis, terwijl de kosten worden verlaagd. Na de cijfers daalde het aandeel met 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.