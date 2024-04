Media: Elliott voor 1 miljard dollar in Anglo American Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Elliott Investment Management heeft in de afgelopen maanden het belang in het Britse mijnbouwbedrijf Anglo American uitgebouwd tot 1 miljard dollar. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen. Daarmee is Elliott inmiddels in de top-tien grootste aandeelhouders van Anglo American aanbeland. Elliott meldde zich volgens Bloomberg in 2017 als aandeelhouder van Anglo American. De activistische aandeelhouder eiste toen de verkoop van de olie-activiteiten, hetgeen in 2021 een beslag kreeg. Vrijdag wees Anglo American het overnamebod van 38,8 miljard dollar van rivaal BHP af. info@abmfn.nl

