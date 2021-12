Deze ETF's zijn genomineerd voor de IEX Gouden Stier 2021

De nominaties voor de IEX Gouden Stier 2021 zijn bekend. In de categorie ETF's en Indextrackers dingen de volgende vijf producten mee naar de titel Indextracker van het Jaar. ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld

Amundi Index MSCI North America

Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index

Northern Trust World Custom ESG Equity Index

Vanguard SRI European Stock Index Fund ETF's en andere indextrackers zijn populair. Maar uit een aanbod van vele honderden is het moeilijk om een weloverwogen keuze te maken. Wij selecteerden uit het grote aanbod deze vijf producten die over een langere periode relatief goede value for money hebben geboden: twee trackers voor wereldwijde aandelen, twee voor Europese aandelen en een ETF voor Amerikaans aandelen. Volg die index! We beoordeelden de ETF's op datgene waar ze voor ontworpen zijn: nauwgezet, consistent en tegen lage kosten een aangewezen index volgen. Dat deden we door de trackers binnen hun asset-categorieën te vergelijken op tracking error (afwijking van de benchmark), kosten, consistentie, kapitaalbehoud en total return. We maakten daarvoor gebruik van de beoordelingsmethodiek Lipper Leaders en de fondsdata van onze datapartner Refinitiv Lipper. Alleen fondsen met voldoende verkrijgbaarheid voor particuliere beleggers (op een van de grote retailplatforms of bij grootbanken) komen in aanmerking voor selectie. De uiteindelijke winnaar van de IEX Gouden Stier wordt begin 2022 gekozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit diverse specialisten uit de Nederlandse beleggingswereld. Zij beoordelen welke van de vijf partijen in het afgelopen jaar overall de meest onderscheidende prestatie heeft geleverd voor Nederlandse beleggers en de titel Indextracker van het Jaar mag dragen. Meer over deze en andere genomineerden vindt u in de IEX Beste Keuze-vergelijker

