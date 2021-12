Deze mixfondsen zijn genomineerd voor de IEX Gouden Stier 2021

De nominaties voor de IEX Gouden Stier 2021 zijn bekend. In de categorie Mixfondsenranges dingen de volgende vijf producten mee naar de titel Mixfondsenrange van het Jaar. ACTIAM Duurzame Mixfondsen

BlackRock Mixfondsen

Kempen Profielfondsen

NN Dynamic Mix

Robeco ONE Mixfondsenranges zijn de kant-en-klaar-maaltijden van de beleggingswereld. Al naar gelang uw risicoprofiel koopt u in één keer een volledige portefeuille, waarbij de beheerder zorgt voor de juiste verdeling in beleggingscategorieën. Het zijn populaire producten, met name voor beleggers die langetermijndoelen nastreven en er relatief weinig tijd aan kwijt willen zijn. De ranges die een Gouden Stier-nominatie hebben gekregen blonken de afgelopen jaren over de hele linie uit in consistentie, kapitaabescherming en totaalrendement. Minimaal drie proifielen Om überhaupt kans te maken op een nominatie moet een aanbieder fondsen hebben in de drie belangrijkste risicoprofielen: offensief, neutraal en defensief. (Veel aanbieders hebben zelfs meer smaken dan dat, bijvoorbeeld ook zéér offensief en zéér defensief). De keuze van de genomineerden kwam tot stand door de complete range van mixfondsen binnen hun risicoprofielen te vergelijken op consistentie, kosten, kapitaalbehoud, driejaarsrendement en total return. We maakten daarvoor gebruik van de beoordelingsmethodiek Lipper Leaders van onze datapartner Refinitiv Lipper. De gecombineerde score van de hele range binnen de drie hoofdprofielen bepaalde de selectie. De uiteindelijke winnaar van de IEX Gouden Stier wordt begin 2022 gekozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit diverse specialisten uit de Nederlandse beleggingswereld. Zij beoordelen welke van de vijf partijen in het afgelopen jaar overall de meest onderscheidende prestatie heeft geleverd voor Nederlandse beleggers en de titel Mixfondsenrange van het Jaar mag dragen. Meer over deze en andere genomineerden vindt u in de IEX Beste Keuze-vergelijker

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.