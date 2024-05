Slotcall: AEX met nieuw record het weekend in en Tesla krijgt concurrentie op Wall Street

De AEX is met een fraaie dagwinst van 0,7% het weekend in gegaan en is daarmee ook op weekbasis flink opgelopen: met 2,6%. De winst werd breed gedragen, maar de handelsomzetten waren wel laag.

Vooral de chippers lagen er goed bij, na sterke omzetcijfers van de Taiwanese chipreus TSMC. Besi bouwde hiermee de winst verder uit, na de grote order die het bedrijf gisteren bekend maakte. Ook banken en verzekeraars waren in trek.

Meestal is het risk-on of risk-off, maar vandaag was het allebei: naast techbedrijven noteerden ook defensieve waarden als Ahold Delhaize en Unilever in het groen. Ahold Delhaize werd hierbij geholpen door fanmail van Barclays en Goldman Sachs. Koploper was het cyclische Randstad.

Zes bedrijven deden niet mee aan het beursfeest: UMG, dat zonder concrete aanleiding 2,9% van de koers zag afbrokkelen, AkzoNobel, DSM Firmenich, IMCD, Wolters Kluwer en KPN.

De AMX hield het kruit nét niet droog, maar de AScX liep met 1% op.

Op weekbasis eindigden alle drie de indices in de plus: de AEX met 2,6%, de AMX met 1,5% en de AScX met 2,8%.

Dit zijn de meest geshorte aandelen van uw medebeleggers

Geen een van de zes dalers van vandaag komt voor in de top-5 van aandelen die particuliere beleggers zijn genoemd om short te gaan. In de maandelijkse IEX Sentimentspeiling, waaraan ditmaal 890 beleggers deelnamen, werden vijf kanshebbers genoemd: Adyen, Besi, Just Eat Takeaway, Philips en Randstad.

Uw medebeleggers hebben weinig vertrouwen in deze 5 aandelen - IEXnl https://t.co/usoPstyGDJ via @IEXnl — IEX.nl (@IEXnl) May 10, 2024

ECP beloond voor cijfers

Eén bedrijf kwam vandaag met cijfers: Eurocommercial Properties. Het directe beleggingsresultaat steeg met één cent per aandeel naar €0,62 en dat is onder andere mogelijk omdat het winkelvastgoedbedrijf de huren kon indexeren. Eurocommercial denkt ook op koers te zitten om de jaaroutlook (direct resultaat tussen €2,30 en €2,40) te halen. Ook wordt, als de aandeelhouders akkoord gaan, het dividend opgetrokken.

Analist Peter Schutte spreekt van een 'solide kwartaal'."Met de huurders gaat het goed en dat geeft vertrouwen voor de toekomst", schrijft hij. Beleggers waren ook enthousiast: de koers veerde met 1,4% op.

Eurocommercial Properties boekt stabiel resultaat - IEX Premium https://t.co/nkawMS5khl via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 10, 2024

Wall Street ligt er verdeeld bij

De Dow Jones-index is op weg voor de achtste keer op rij hoger te eindigen en dat komt niet vaak voor. De S&P 500 schommelt rond het vorige slot en de Nasdaq staat 0,2% in het rood. Kortom: een duidelijke richting ontbreekt.

Er was een tegenvallend macrocijfer. Het 'kleine' consumentenvertrouwen (gemeten door de Universiteit van Michigan) bleek in mei verder te zijn gedaald en ook harder dan verwacht: van 77,2 in april naar 67,4 nu, terwijl op een geringe daling tot 76 was gerekend.

In dit geval was slecht nieuws echter goed nieuws: het is een nieuw teken dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen is. Gisteren was er ook al zo'n signaal, toen het aantal aanvragen voor een WW-uitkering flink bleek te zijn gestegen. Dit alles vergroot de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve. Op de handen blijven zitten terwijl de economie tekenen van afkoeling vertoont, kan de VS in een recessie storten en dat wil niemand.

Coronadeal levert Novavax koersverdubbeling op

De beurswaarde van Novavax is vandaag ruim verdubbeld nadat het bedrijf een licentiedeal had gesloten met het Franse Sanofi voor het vermarkten van een coronavaccin. Ook willen de twee bedrijven een combinatievaccin ontwikkelen voor corona en griep. De koersgrafiek toont gelijkenissen met een slang:

De koers van Sanofi steeg met 1,3%.

Iets minder spectaculair, maar nog altijd zeer fraai is de koersstijging van 26,9% voor het gisteren nabeurs cijferende Groupon. De aanbider van voordeelbonnen zag in Q1 het verlies teruglopen bij een bijna stabiele omzet.

Zeekr's IPO nagenoeg verzekerd van succes

Wall Street verwelkomt vandaag ook een nieuwkomer: Zeekr, een Chinese fabrikant van elektrische auto's, die behoort tot de Geely Group (bekend van Volvo en Polestar). Terwijl de Amerikaanse concurrent Tesla YTD tegen een koersverlies van meer dan 30% aankijkt, mag Zeekr (ticker code ZK) zich verheugen op warme belangstelling van beleggers. De introductiekoers bedraagt $21 en dat ligt aan de bovenkant van de indicatieve prijsrange van $18 tot $21.

Het bedrijf brengt bovendien meer zogeheten American Depositary Shares (certificaten van buitenlandse aandelen) op de markt dan eerder was verwacht: 21 miljoen, terwijl Zeekr eerder mikte op 17,5 miljoen stuks.

Dit levert Zeekr $441 miljoen op. Het concern wil de opbrengst van de IPO onder andere investeren in batterijtechnologie.

Het bedrijf wordt hiermee gewaardeerd op ruim $5 miljard. Mocht u willen instappen, bedenk dan wel dat Geely een flinke vinger in de pap houdt, met meer dan 50% stemrecht. Zeekr is bovendien nog niet winstgevend. Het concern leed vorig jaar $1,16 miljard verlies op een omzet van $7,28 miljard.

De Zeekr 007 ziet er trouwens zo uit:

Iets opvallender is de Zeekr X:

De brede markt

De AEX sloot 0,7% hoger op 910,59 punten. Daarmee doen we het heel behoorlijk ten opzichte van de rest van Europapa. De Bel20 is eveneens 0,7% hoger de dag uit gegaan. De Eurostoxx 50 sloot 0,5% hoger, de CAC40 en de DAX40 wonnen ieder 0,4% en de FTSE steeg met 0,6%.

De 'paniekbarometer', de CBOE VIX-index (een graadmeter van volatiliteit), daalt naar een nog comfortabeler niveau: 12,86

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,1%, S&P500 nagenoeg onveranderd en Nasdaq -0,2%.

De euro komt nauwelijks van zijn plaats en noteert 1,0771 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,81% en dat is twee basispunten hoger dan vorige week. De Amerikaanse is vandaag met 5 basispunten opgelopen naar 4,50%. Op weekbasis is de rente nauwelijks van zijn plaats gekomen.

De goudprijs loopt met 0,8% op naar $2.364 per troy ounce.

De bitcoin lijdt een gevoelig verlies van 2,6% (=$1.650) en noteert $60.931.

De olieprijzen staan 1% lager. Een vat Brent-olie kost nu $83,28 en voor een vat WTI moet u $78,82 neertellen. Maar dit is broos: als de situatie in het Midden-Oosten verder escaleert als gevolg van de aanval op Rafah in Gaza, kunnen de olieprijzen zomaar de andere kant op bewegen.

Verder op het Damrak

Accys kreeg douze points van Deutsche Bank en leek hiervan te profiteren.

Deutsche Bank is begonnen met het volgen van houtveredelaar Accsys . Het aandeel belandt meteen op de kooplijst. Dat maakt van het aandeel de stijger van de dag.



ArcelorMittal is 0,8% hoger de dag uit gegaan ondanks een adviesverlaging van Goldman Sachs

Ahold Delhaize werd getrakteerd op twee koersdoelverhogingen en door beleggers beloond met een koersstijging van 0,8%.

Stijgers en dalers van de week

Adyen lijkt de bodem te hebben bereikt. In de voorgaande weken bungelde dit aandeel onderaan, maar nu is het de stijger van de week, met een koerswinst van 7,9%. Ook de chippers hebben zich goed gerevancheerd. Dit geldt vooral voor Besi (+6,4%) dat werd beloond voor het binnenhalen van een grote order. Ook bank- en verzekeringsaandelen gingen als warme broodjes over de spreekwoordelijke toonbank. Ahold Delhaize (+5,7%), dat deze week met cijfers kwam, kijkt eveneens terug op een fantastische beursweek.

UMG bewandelde de omgekeerde route van Adyen en de chippers: vorige week eindigde dit aandeel in de onderste regionen, maar nu bungelt het aandeel onderaan, met een koersverlies van 3,1%.

In de Midkap steekt Van Lanschot Kempen (+12,9%) deze week met kop en schouders boven de rest uit. De koers zit sinds de cijferpublicatie op 1 mei flink in de lift. Of dat in de ogen van de IEX Beleggersdesk terecht is, leest u hier. Just Eat Takeaway (-4,4%) is de sterkste daler.

De AScX wordt aangevoerd door NSI (+11,8%). Het de laatste tijd nogal volatiele NX Filtration (-4,8%) sluit de rij.

Goud (+2,7%) en vooral zilver (+6,4%) zijn flink opgekrabbeld. De olieprijzen zijn licht opgelopen, maar de stijging van de gasprijs van 14,6% is ronduit spectaculair.

IEX Podcast over ego's op de beurs, Nvidia, Pharming en AMG

Een bijzondere gast in de IEX Beleggerspodcast van deze week. Collega Kim Bergsma bespreekt met Bob Homan, hoofd Investment Office bij ING en Pieter Kort, hoofd content bij IEX, de belangrijkste perikelen op de beurs. Het gaat onder andere over Nvidia, PostNL, Ahold Delhaize en Pharming. En natuurlijk over AMG: wordt plutonium de trigger die de koers kan opstuwen?

Kim Bergsma spreekt met Bob Homan, hoofd Investment Office bij ING, en IEX-er Pieter Kort over Nvidia, PostNL, Ahold Delhaize, Pharming en AMG. Wordt plutonium de trigger die de koers kan opstuwen?https://t.co/HvO3nCBSaZ — IEX.nl (@IEXnl) May 10, 2024

Adviezen

Behoorlijk wat verschuivingen, waaronder een adviesverlaging voor ArcelorMittal van Goldman Sachs:

ArcelorMittal: naar €26,60 van €26 en advies omlaag van kopen naar houden - GoldmanSachs

Ahold Delhaize: naar €34 van €32 en houden - Goldman Sachs

Ahold Delhaize: naar €30 van €29 en houden - Barclays

PostNL: naar €1,20 van €1,50 en houden - Jefferies

Pharming: naar €1,65 van €1,95, maar advies blijft kopen - RBC

Van Lanschot Kempen: naar €38 van €33 en kopen - ABN Amro

ABN Amro: naar €20 van €18,50 en kopen - Barclays

Accsys: koersdoel 0,70 Britse pond en kopen - Deutsche Bank

Agenda maandag: Amerikaans consumentenvertrouwen

De komende beursweek gaat kabbelend van start. Er komen geen bedrijven met cijfers. ASMI en Fagron beleggen hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en het CBS meldt het aantal faillissementen: geen richtgevend nieuws.

Hierbij de volledige agenda voor maandag

06:30 uur: NL faillissementen april

14:00 uur: ASMI jaarvergadering

14:00 uur: Fagron jaarvergadering

Highlights rest van de week: VS inflatie en cijfers OCI, ABN Amro, Aegon en HAL

De dagen erna bevat de macro-economische agenda wél wat items die de beurs in beweging kunnen zetten, zoals de Duitse ZEW-index, de Amerikaanse PPI (dinsdag), de economische groei in de eurozone over Q1, de Amerikaanse inflatie (woensdag) en de Europese inflatie (vrijdag).

Er komen ook bedrijven met cijfers, al ligt het zwaartepunt inmiddels wel achter ons. In Nederland openen B&S Group, OCI, Euronext (dinsdag), ABN Amro, InPost (woensdag), Aegon, Vastned, HAL (donderdag) en Sif (vrijdag) de boeken.

Uit het buitenland komen er kwartaalcijfers van onder andere Bayer, Agfa-Gevaert, Home Depot (dinsdag), Allianz, Commerzbank, Thyssenkrupp, Cisco (woensdag), Deutsche Telekom, Siemens, KBC, Exmar, Walmart, Applied Materials (donderdag) en Engie (vrijdag).

Aandeelhouders van Ebusco buigen zich dinsdag over de benoeming van een nieuwe Chief Operating Officer (COO), die verantwoordelijk wordt voor de wereldwijde productie, supply chain en inkoopstrategie. Eerder dit jaar kreeg het bedrijf al een tijdelijke co-CEO, naast Peter Bijvelds.

Ik wens u een fijne avond en alvast een gezellig weekend!