Tech vliegt, obligaties zwalken en dan is er ook nog dividend

In de IEX BeleggersPodcast van deze week bespreekt redacteur Kim Bergsma de nieuwste beursontwikkelingen. Dat doet zij samen met Hildo Laman, hoofd van de IEX Beleggersdesk en collega Rob Stallinga van IEX Profs. De volgende onderwerpen komen aan bod: Philips vloog door een schikking in de slaapapneu-affaire. Minder verliezen is ook winnen.

ING start een groot aandeleninkoopprogramma. Dus?

BAM stelde (weer eens) flink teleur.

De Fed vertelde woensdag meer tijd nodig te hebben om de inflatie terug te dringen.

Amerikaanse techaandelen staan op recordniveaus. Hebben we te maken met een nieuwe techbubbel? Bij Optimix vinden ze van wel.

Dan is er nog de obligatiemarkt - veel groter dan de aandelenmarkt - waar eventjes niets meer wordt verdiend.

Nee, dan lijkt de keuze voor dividendaandelen of grondstoffen slimmer.

Luistervragen: high yieldobligaties, zeldzame grondstoffen en meer.

Volgende week is te gast: Bob Homan, hoofd ING Investment Office. Benieuwd naar de podcast? Klik hieronder op Play of beluister hem via Spotify! Lees hier meer over... Zeldzame aardmetalen Disclaimer: deze podcast mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies.

