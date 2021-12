Deze brokers zijn genomineerd voor de IEX Gouden Stier 2021

De nominaties voor de IEX Gouden Stier 2021 zijn bekend. In de categorie brokers dingen de volgende vijf partijen mee naar de titel Broker van het Jaar. Mexem

Lynx

DeGiro

IG

BUX Zero De nominaties werden dit jaar door beleggers zelf gekozen. In een breed opgezet onderzoek beoordeelden meer dan 4.400 beleggers hun brokers, vermogensbeheerders, private banks en beleggingsplatforms op diverse onderdelen. De resultaten van dat onderzoek vindt u terug in de Beste Keuze-vergelijker, die dagelijks te raadplegen is op IEX.nl. De vijf best beoordeelde brokers uit dit onderzoek verdienen daarmee een nominatie voor de IEX Gouden Stier 2021. De winnaar wordt begin 2022 gekozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit diverse specialisten uit de Nederlandse beleggingswereld. Zij beoordelen welke van de vijf partijen in het afgelopen jaar overall de meest onderscheidende prestatie heeft geleverd voor Nederlandse beleggers en de titel Broker van het Jaar mag dragen. Enkele highlights uit het brokeronderzoek Mexem behaalt de overall hoogste score (4,20) en behaalt ook de hoogste score voor beleggersassortiment en prijs/kwaliteitsverhouding

Binck haalt van alle brokers de hoogste score voor gebruiksvriendelijkheid van de website. Omdat het platform Binck wordt vervangen door dat van Saxobank dingt de broker niet mee naar de IEX Gouden Stier

De meest gebruiksvriendelijke app is volgens beleggers die van Degiro

Lynx scoort het best op handelsmogelijkheden en informatievoorziening Bekijk de volledige uitslag in de IEX Beste Keuze-vergelijker

