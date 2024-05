AEX voor het eerst boven 900 punten in recordweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week voor het eerst gestegen boven de 900 punten. Met een slotstand op vrijdag van 910,59 punten, een nieuw record, won de AEX 2,6 procent op weekbasis. Vorige week sloot de AEX op 887,44 punten. Dat was toen een bescheiden winst van 0,5 procent.

"Het positieve technische beeld van de Nederlandse beurs blijft intact", zei Justin Blekemolen van Lynx, die een stijging richting de 930 punten niet uitsluit.

Volgens analist Corné van Zeijl van Cardano geniet de beurs van "een lekkere meewind", dankzij meevallende bedrijfscijfers en dalende rentes. Daarnaast rekent de markt erop dat de Europese Centrale Bank eerder dan de Federal Reserve de rente zal verlagen, wat de economische groei ten goede moet komen, aldus Van Zeijl.

"Het feit dat er bij veel beleggers nog ontzettend veel scepsis is over de houdbaarheid van de rally, plus de relatief grote hoeveelheid cash die nog wordt aangehouden, versterkt onze verwachting dat de rally nog wel even zal aanhouden", voegde investment manager Simon Wiersma van ING toe.

"Positieve winstgroeibijstellingen wegen op dit moment zwaarder dan twijfels over het rentebeleid van de Fed", aldus Wiersma.

Nu het merendeel van de bedrijven uit de S&P500-index cijfers heeft gerapporteerd, is het resultaat sterk, oordeelde Frank Vranken.

De expert van Bank Edmond de Rothschild wees onder meer op de hogere marges, wat suggereert dat met name de grote bedrijven niet lijken te lijden onder de hogere rentetarieven. Ze hebben veel cash. Dat wordt ook aangewend om grootschalig eigen aandelen in te kopen, aldus Vranken.

Ondertussen heeft het zwakke Amerikaanse banenrapport beleggers zichtbaar gerustgesteld over de kansen op verdere renteverlagingen dit jaar, hoewel verschillende Fed-bestuurders afgelopen week opnieuw de verwachtingen temperden.

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, waarschuwde Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, die erop wees dat de Amerikaanse banenmarkt nog altijd te krap is om te hopen op een snelle renteverlaging. Wat dat betreft zijn de stijgende werkloosheidsuitkeringen in de VS gunstig maar de oplopende inflatie tussen eind april en half mei, zoals gemeten door de Universiteit van Michigan, juist niet.

Beleggers moesten het afgelopen week doen zonder echt toonaangevende macrocijfers. Wel stonden de rentebesluiten van de Zweedse Riksbank, de Australische Reserve Bank en de Bank of England op het programma.

De centrale bank in Australië handhaafde de rente, net als de Britse collega's, terwijl in Zweden de rente werd verlaagd met 25 basispunten naar 3,75 procent, hetgeen door de markt ook was verwacht.

Volgens economen van ING komt de Bank of England met het rentebesluit van afgelopen week wel weer een stap dichter bij een renteverlaging deze zomer.

"De Bank of England wordt ongetwijfeld optimistischer, maar houdt haar opties open in het licht van de onzekerheid over de inflatiecijfers in de nabije toekomst. We verwachten nog steeds dat de eerste renteverlaging in augustus zal plaatsvinden", aldus ING.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0771 en daarmee op weekbasis licht hoger.

Op 79,60 dollar per vat op vrijdag steeg de WTI-olieprijs op weekbasis ruim 2 procent. Onder meer het wekelijkse voorradenrapport uit de VS, waaruit een daling van de olievoorraden bleek, werd goed ontvangen. Daarnaast liepen de spanningen in het Midden-Oosten weer op, nadat Israël een deal voor een wapenstilstand met Hamas verwierp en het grensgebied Rafah binnen trok.

Stijgers en dalers

Besi steeg afgelopen week 6,4 procent. De chipfabrikant ontving een order voor 26 hybrid bonding systemen. Wie de opdracht gaf en hoeveel hiermee is gemoeid, meldde Besi afgelopen week niet, maar het bedrijf zei wel dat er dit kwartaal meer orders worden verwacht van andere klanten.

Sectorgenoten ASML en ASMI wonnen respectievelijk 3,4 en 3,8 procent op weekbasis. Adyen ging afgelopen week aan kop in de AEX, met een winst van 8,0 procent. UMG leverde 3,2 procent in en was daarmee de grootste daler in de hoofdindex.

Ahold Delhaize boekte in het eerste kwartaal een iets hogere omzet, terwijl de marge ook hoger uitviel dan voorzien. De supermarktketen herhaalde de outlook voor heel 2024. Zakenbank Jefferies was te spreken over de cijfers en wees vooral op de meevallende prestaties in de VS. Degroof Petercam verhoogde na de cijfers het koersdoel van 31 naar 32 euro. Kepler Cheuvreux zag geen grote veranderingen bij Ahold en herhaalde het koopadvies in afwachting van de beleggersdagen die de supermarktketen eind van deze maand organiseert. Het aandeel steeg 5,7 procent op weekbasis.

Heineken kon afgelopen week 3,7 procent bijschrijven na meevallende cijfers bij sectorgenoot AB InBev.

ASR steeg 4,7 procent op weekbasis na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Voor analist Hadley Cohen blijft de verzekeraar een "top pick" voor de komende twaalf maanden. Sowieso waren aandelen van verzekeraars in trek. NN Group won 6,0 procent en Aegon 4,3 procent.

In de AMX won Air France-KLM afgelopen week 5,5 procent op weekbasis. CTP daalde licht na cijfers. CTP heeft in het eerste kwartaal in lijn met de ontwikkelingen van 2023 gepresteerd. Volgens de analisten van Jefferies zijn de doelstellingen van het bedrijf dan ook haalbaar.

Van Lanschot Kempen zat afgelopen week in de lift na positieve rapporten van ABN AMRO Oddo en van Kepler Cheuvreux. Het aandeel steeg liefst 13 procent op weekbasis en ging daarmee aan kop in de Midcap.

SBM Offshore steeg 0,5 procent op weekbasis, na meevallende cijfers. Het bedrijf boekte een omzetgroei ten opzichte van vorig jaar en handhaafde de outlook voor 2024. ING gaf aan dat alles redelijk conform verwachting was en de cijfers van vanochtend zullen dan ook weinig impact hebben.

AMG steeg afgelopen week 0,8 procent. Het bedrijf presteerde beter dan verwacht in het eerste kwartaal en de strategische projecten liggen op schema, zo concludeerde ING woensdagochtend in een rapport na de cijfers. Voor analist Stijn Demeester was er geen aanleiding om het koopadvies aan te passen en hij handhaafde het koersdoel op 30 euro.

TKH Group ging op weekbasis 1,1 procent lager. ING zag dat het eerste kwartaal nog iets slechter was dan voorzien, maar zei ook dat TKH op een flink beter tweede kwartaal rekent en dat de outlook voor 2024 werd herhaald.

Eurocommercial won afgelopen week 0,9 procent, na iets beter dan verwachte kwartaalcijfers . "Geen verrassingen, de outlook werd herhaald en is ook realistisch", stelden analisten van ING.

Bij de smallcaps viel de koersontwikkeling van PostNL op. Het aandeel daalde aanvankelijk na de kwartaalcijfers aan het begin van de week. Degroof Petercam verlaagde daarop het koersdoel van 1,35 naar 1,25 euro. "Een weinig overtuigende start, maar het eerste kwartaal is altijd een mager kwartaal", schreef de bank. Zakenbank Jefferies verlaagde het koersdoel naar 1,20 euro. Op weekbasis wist PostNL uiteindelijk toch 1,1 procent te stijgen.

In de AScX ging Pharming op weekbasis 1,8 procent lager na cijfers, ondanks een flinke omzetstijging. In gesprek met ABM Financial News liet CEO Sijmen de Vries weten ook veel kansen te zien in leniolisib voor aanvullende indicaties, buiten de zeldzame immuunziekte APDS. De Vries sprak van een "pijplijn in een product, een verborgen juweel". RBC verlaagde het koersdoel voor Pharming, maar het koopadvies bleef staan.

Aandelen van NSI zaten afgelopen week stevig in de lift, met een koerswinst van bijna 12 procent, nadat bekend werd dat het Singaporese First Sponsor Group zijn belang in het vastgoedbedrijf heeft uitgebreid. Uit een melding op 4 mei blijkt dat First Sponsor Group zijn belang in NSI heeft uitgebreid, van 2,87 naar 13,52 procent.

Heijmans steeg afgelopen week 5,3 procent na cijfers waaruit bleek dat de bouwer in het eerste kwartaal van dit jaar meer woningen heeft verkocht. Ook hield Heijmans vast aan de outlook voor 2024, die in februari bij de jaarcijfers werd afgegeven.

Kendrion won 2,2 procent op weekbasis, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het ondanks een lagere omzet de winstgevendheid wel zag aantrekken. Vooral de zwakke industriële productie in China en Duitsland laat zich gelden, aldus Degroof Petercam, "vooral bij de industriële remmen". Toch waren de marges beter dan Degroof had verwacht. Dat was volgens de bank te danken aan een strikte kostenbeheersing. "Die betaalde zich vooral uit bij de tak industriële remmen."

Accsys steeg op weekbasis 5,3 procent na een koopadvies van Deutsche Bank.