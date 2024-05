Ego's op de beurs: "Beleggen lijkt iets rationeels, maar dat is het niet" Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel Categorie: Podcast

In de IEX BeleggersPodcast van deze week bespreekt redacteur Kim Bergsma de nieuwste beursontwikkelingen met Bob Homan, hoofd Investment Office bij ING, en trouwe stem Pieter Kort van IEX. De volgende onderwerpen komen aan bod: De AEX passeerde de afgelopen week de 900 punten. Is het tijd voor hoogtevrees?

Economieën doen het goed, stelt Homan: ook Europa begint weer op te veren.

Overwaardering is niet altijd iets om bang voor te zijn, vindt Homan. Bij Nvidia bijvoorbeeld blijkt de koers/winstverhouding gedaald, omdat de winst nog sneller is gestegen dan de koers.

De concentratie van techaandelen in indices is niets om je zorgen over te maken, volgens Homan.

Ook bij obligaties is het belangrijk om te spreiden. Zijn high yield bonds - ofwel junk bonds - een goede keuze?

PostNL: een bedrijf om van weg te blijven? Volgens Homan wel. Het bezorgen van pakketten lijkt een groeimarkt, maar of dat een voordeel is...

Ahold had goede cijfers, ondanks de weggevallen tabaksverkoop. Toch vinden de heren het geen spannend aandeel.

We gaan verder met het verhaal van AMG en de lithiumprijs... Wanneer gaan de prijzen weer eens omhoog? Dan kunnen ze de koers misschien meenemen.

De wildcard van AMG: wordt plutonium de trigger die de koers omhoog stuwt?

Geeft Homan een kooptip?

De toename van het aantal elektrische auto's lijkt niet te stoppen, aldus Homan.

Pharming-CEO Sijmen de Vries legde aan een van onze analisten uit door hoeveel - en welke - hoepels je moet springen om een medicijn goedgekeurd te krijgen. De Amerikaanse FDA heeft Pharmings nieuwe middel Joenja® goedgekeurd; nu de Europese EMA nog. En lukt het Pharming om Joenja® te 'vermarkten'?

Is biotech nog wel een sector waarin je moet (willen) beleggen?

Quiz: welke aandelen zouden onze beleggers shorten in de maand mei?

Welke ervaringen hebben Homan en Kort met hun eigen ego's op de beurs?

Staan we aan de vooravond van een bullmarkt in grondstoffen? Volgens de grondstoffenanalist van ING misschien wel.

Luistervragen: AI, lithium & holdings.

Volgende week: veel macrocijfers! Benieuwd naar de podcast? Klik hieronder op Play of beluister hem via Spotify! Disclaimer: deze podcast mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies.

