Olieprijzen dalen richting weekend

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag gedaald. Bij een settlement van 78,26 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 1,3 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent daalde ruim een procent tot 82,85 dollar. Op weekbasis stegen de olieprijzen licht. Optimisme over de Chinese vraag en het bericht dat Israël het grensgebied Rafah is binnen getrokken, waardoor de spanningen in de regio verder toenamen, boden steun. Een daling van het consumentenvertrouwen in de VS, zoals gemeten door de Universiteit van Michigan, drukte de stemming richting het weekend. Uit dat rapport bleek ook dat de inflatieverwachting over 12 maanden weer is opgelopen tussen eind april en half mei. En dat roept "een zweem van stagflatie op", zei Tyler Richey van Sevens Report Research. "Risicovolle activa vinden dat niet leuk" en de olieprijzen daalden naar het laagste punt van de dag, volgens de analist. Ondertussen wegen beleggers nog altijd de ontwikkeling van de vraag af tegen de risico's voor het aanbod door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Volgens Richey is de daadwerkelijke impact van de voortdurende oorlog tussen Israël en Hamas beperkt, "vergeleken met de geïmpliceerde bedreiging voor de wereldwijde olietoevoer toen het conflict afgelopen herfst begon", aldus de marktkenner. Op maandbasis noteren de olieprijzen zo'n 8 procent lager en dat maakt het lastig voor OPEC+ om zijn productieverlagingen uit te faseren, volgens Carsten Fritsch van Commerzbank. OPEC en zijn bondgenoten komen op 1 juni weer bij elkaar. Vorige week ging nog het verhaal rond dat de productieverlagingen zouden worden verlengd, maar eerder deze week zei de Russische energieminister Alexander Novak dat de productie mogelijk omhoog gaat. Volgens Joe Maher van Capital Economics is het voor OPEC+ echter niet het goede moment om de productie te verhogen, nu het aanbod niet zo beperkt is als de groep wil. Maar door de productie niet te verhogen, loopt OPEC+ "het risico nog meer marktaandeel af te staan omdat niet-leden hun productie opschroeven", aldus Maher. "Daarom zijn wij nog steeds van mening dat het OPEC+ olieaanbod langzaam zal stijgen in de tweede helft van 2024 en in 2025", aldus de econoom. Bron: ABM Financial News

