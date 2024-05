Europese beurzen sluiten sterke week positief af

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd, waarbij meerdere indices de records aangescherpten.

De Stoxx Europe 600 index steeg vrijdag 0,8 procent tot 520,76 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,5 procent op 18.772,85 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,4 procent in de plus bij een stand van 8.219,14 punten. De Britse FTSE eindigde 0,6 procent hoger op 8.433,76 punten.

Het was een prima week voor de Europese aandelenbeleggers en er werden overwegend sterke weekresultaten behaald en links en rechts scherpten ook sommige indices de recordstanden (verder) aan. Dit gold voor onder meer de brede Euro Stoxx 600, DAX, AEX en de FTSE in Londen. Ook in andere landen ging het goed, maar bijvoorbeeld in de periferie zijn sommige records nog ver weg na de Griekse schuldencrisis van 2012.

De markten kregen afgelopen week veel steun van een per saldo goed cijferseizoen, maar met wel veel onderlinge verschillen. En ook anticiperen beleggers erop dat de Europese Centrale Bank deze zomer de rente zal gaan verlagen en dat de economische vooruitzichten zullen verbeteren.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank bleek vrijdag dat de ECB vermoedelijk in juni al wil gaan beginnen met het verlagen van de rente.

"De zojuist vrijgegeven notulen van de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank in april bevestigen dat de bank tijdens de bijeenkomst in juni zal beginnen met het verlagen van de rente, behoudens grote verrassingen in de komende vier weken", zei econoom Carsten Brzeski van ING.

Beleggers houden er rekening mee dat de Federal Reserve in de herfst zal volgen. De recent verslechterde banencijfers in de VS kunnen hier aan meehelpen.

Dit zou kunnen duiden op toenemende zwakte op de Amerikaanse arbeidsmarkt, wat beleggers als goed nieuws zouden kunnen zien, volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, omdat de Fed hiermee mogelijk wordt gedwongen om eerder vroeger dan later te beginnen met het verlagen van de rente.

Uit het VK kwam het nieuws dat de Britse economie in het eerste kwartaal op kwartaalbasis is gegroeid met 0,6 procent. Op jaarbasis groeide de economie met 0,2 procent. Dat was ook beter dan de 0,4 procent die economen hadden verwacht.

Donderdag hintte ook de Bank of England op een renteverlaging. "We moeten meer bewijs zien dat de inflatie laag blijft voordat we de rente kunnen verlagen," zei Andrew Bailey, voorzitter van de BoE, in een toelichting op het rentebesluit. "Ik ben optimistisch dat het de goede kant op gaat."

De olieprijzen daalden vrijdag gedurende de dag, maar lijken op een lichte winst voor de week af te stevenen. Mede vanwege de tekenen van een verbeterende economie in China en krappere olievoorraden. De prijs voor een vat Brentolie daalde 0,7 procent naar 83,29 dollar.

De Duitse tienjaarsrente noteerde vrijwel stabiel op 2,52 procent en de euro/dollar daalde naar 1,0763. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0783 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0781 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt won Siemens Energy 4,1 procent, gevolgd door Zalando, Munich Re en Infineon met winsten van 3,0 tot 3,3 procent. BASF en Symrise hadden het zwaarder en verloren 2,1 en 1,5 procent.

In Parijs werd de hoogste dagwinst opgeëist door Teleperformance met een winst van 3,8 procent, gevolgd door Legrand met een plus van 2,8 procent. Airbus was de grootste daler en verloor 1,6 procent

In Amsterdam wist Randstad 2,6 procent bij te schrijven en verloor UMG 3,0 procent.

In Brussel was de dagwinst voor UCB met een plus van 3,6 procent, terwijl Solvay 2,2 procent terrein verloor.

Tussenstanden Wall Street

Bij het sluiten van de Europese beurzen noteerden de Amerikaanse beurzen enigszins verdeeld, maar bleven dicht bij huis. De S&P 500 steeg 0,1 procent.