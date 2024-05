Beleggers wachten op Amerikaanse inflatiecijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week kunnen beleggers weer nieuwe inflatiecijfers verwachten uit de Verenigde Staten. De markt kijkt daar reikhalzend naar uit, omdat deze bepalend zijn voor het moment waarop de Federal Reserve voor het eerst de rente verlaagt. Wat mindere cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt hebben de afgelopen dagen de hoop op een renteverlaging weer doen stijgen. Die rentehoop, in combinatie met beter dan verwachte kwartaalcijfers, zorgde volgens investment manager Simon Wiersma van ING voor een steuntje in de rug op de beurzen, waar steeds meer records sneuvelen. Voordat de Amerikaanse inflatiecijfers verschijnen op woensdag, zijn er eerst nog Duitse inflatiedata en Britse werkloosheidscijfers. Afgelopen week oordeelde Bank of England nog dat de ontwikkelingen op de Britse arbeidsmarkt moeilijk in te schatten zijn. Een voorlopige conclusie lijkt dat de arbeidsmarkt ruimer wordt, maar in historisch perspectief nog steeds krap blijft. Op woensdag zijn er naast Amerikaanse inflatiecijfers ook de Empire State-index en de detailhandelsvoorraden. Ook volgt er een tweede raming van de economische groei in de eurozone over het eerste kwartaal. Statistiekbureau Eurostat meldde in een eerste raming nog een groei van 0,3 procent op kwartaalbasis. Op jaarbasis groeide de Europese economie met 0,4 procent. In het vierde kwartaal kromp de economie in de eurozone nog met 0,1 procent. Op donderdag zijn er vanuit de VS onder meer de Philadelphia Fed-index en de wekelijkse steunaanvragen. Die laatste vielen afgelopen week wat tegen, wat de rentehoop aanwakkerde. Aankomende week verschijnen vooral in Duitsland nog de nodige bedrijfsresultaten, onder meer van Bayer op dinsdag, Allianz, Commerzbank, Merck en Thyssenkrupp op woensdag en Deutsche Telecom en Siemens op donderdag. Op deze dag openen ook Walmart en Applied Materials de boeken. Vrijdag staat Engie op het menu. In Amsterdam zijn er veel jaarvergaderingen. Het cijferseizoen is nu wel grotendeels achter de rug. Dinsdag zijn B&S, OCI en Euronext nog aan de beurt met cijfers en woensdag volgen ABN AMRO en Inpost. Donderdag komen Aegon, Vastned en HAL. Vrijdag sluit Sif de week af. Bron: ABM Financial News

