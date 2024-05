Op deze dagen is de beurs gesloten in 2024 Bericht delen via: Kopieer link Column Categorie: Redactioneel

Vandaag zijn veel mensen vrij, maar de beurs is gewoon open. Volgende week maandag echter is zowel de Amerikaanse als de Engelse beurs gesloten. Al die verschillende feestdagen kunnen verwarrend zijn. Daarom hieronder een overzicht van wanneer uw favoriete beurs in 2024 dicht is, zodat u niet voor een dichte (digitale) deur komt te staan. Nederland di 24 december Kerstavond: open tot 14:00 uur wo 25 december Eerste kerstdag do 26 december Tweede kerstdag

Verenigde Staten ma 27 mei Memorial Day wo 19 juni Juneteenth do 4 juli Independence Day ma 2 september Labor Day do 28 november Thanksgiving - beurs gesloten vanaf 19:00 (Nederlandse tijd) wo 25 december Kerst

Duitsland wo 25 december Eerste kerstdag do 26 december Tweede kerstdag

Verenigd Koninkrijk ma 27 mei Spring Bank Holiday ma 26 augustus Summer Bank Holiday di 24 december Kerstavond - avondsluiting wo 25 december Eerste kerstdag do 26 december Boxing Day di 31 december Oudjaarsdag

Japan ma 15 juli Marine Day ma 12 augustus Mountain Day ma 16 september Respect for the Aged Day ma 23 september Autumnal Equinox ma 14 oktober Sports Day ma 4 november Culture Day di 31 december Oudjaarsdag

China/Hongkong ma 10 juni Tuen Ng Festival ma 1 juli Hong Kong Special Administrative Region Day wo 18 september Mid-Autumn Festival wo 2 oktober Vrije dag wo 23 oktober Chung Yeung Festival wo 25 december Kerst

