Europese beurzen sluiten overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index won 0,1 procent op 472,21 punten. De Duitse DAX steeg 0,4 procent tot 15.599,23 punten, de Franse CAC 40 daalde 0,3 procent op 6.712,87 punten en de Britse FTSE 100 steeg 0,3 procent bij een slot van 7.222,82 punten.

"De mondiale beurzen blijven veerkrachtig en kalm in een periode die wordt gekenmerkt door veel productieproblemen, een aantrekkende inflatie en nieuwe bewijzen dat de steunmaatregelen afgebouwd zullen worden", zo stelden analisten van SEB.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat bedrijven tot dusver de hogere prijzen kunnen doorbereken aan klanten, zonder dat zij een terugval zien in de verkoopcijfers. "Tegelijk hebben consumenten ook te kampen met een continu veranderend economisch klimaat."

Volgens Hewson zijn er veel zorgen over nieuwe coronabesmettingen wereldwijd. In China werden nieuwe reisrestricties doorgevoerd, terwijl Singapore opnieuw in een lockdown is, zo merkte de analist op. Ook in het Verenigd Koninkrijk worden de teugels volgens hem wat strakker aangetrokken om een nieuwe golf in te dammen.

Op macro-economisch vlak was er maandag in Europa aandacht voor de Ifo-index die het Duitse ondernemersvertrouwen meet. Die daalde van 98,8 in september naar 97,7 in oktober. Er was een daling tot 98,0 verwacht. Economen van Commerzbank wezen erop dat de index voor de vierde maand op rij is gedaald en dat dit een waarschuwing is dat de Duitse economie in het vierde kwartaal aanzienlijk zal vertragen.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1616. Een vat WTI-olie werd een procent duurder en kostte 84,62 dollar.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com moet zijn belang in het Amerikaanse Grubhub tegen het einde van 2021 verkopen of afsplitsen. Dit is de strekking van een brief die aandeelhouder Cat Rock maandag stuurde naar de Amsterdamse maaltijdbezorger. Het aandeel Just Eat Takeaway daalde 1,9 procent.

De verkoop van de genationaliseerde probleembank Banca Monte dei Paschi di Siena aan de Italiaanse grootbank UniCredit gaat niet door, omdat een prijsverschil van 2 miljard euro niet kon worden overbrugd. Het aandeel UniCredit leverde 1,7 procent in.

Novartis heeft in een Fase 3 studie met een potentiële behandeling van longkanker niet het gewenste resultaat behaald. De studie, Canopy-1, liet geen statistische verbetering zien in overleving en ook geen signalen dat dankzij de behandeling de progressie van de ziekte werd afgeremd. Het aandeel leverde 0,7 procent in.

HSBC heeft in het derde kwartaal de nettowinst ruimschoots zien verdubbelen op jaarbasis en kondigde een grootschalig inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van maximaal 2 miljard dollar. Het aandeel won in Londen 1,9 procent.

In Frankfurt gingen de autofabrikanten aan kop. BMW won 2,2 procent en Volkswagen en Porsche zelfs meer dan 4 procent. En in Parijs deed sectorgenoot Stellantis het goed met een plus van 3,8 procent. Toch was de koploper in Parijs ArcelorMittal met een koerswinst van 4,6 procent.

In Londen deden de mijnbouwers het ook goed, met bijvoorbeeld 2,8 procent winst voor BHP en 3,0 procent voor Antofagasta.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. De S&P 500 won 0,3 procent.