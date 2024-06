Update: Besi stelt gerust voor middellange termijn Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor BE Semiconductor Industries voor de middellange termijn zijn geruststellend, maar op korte termijn houdt de onzekerheid aan. Dit concludeerden analisten van UBS vrijdag in een rapport, nadat Besi donderdag in Oostenrijk een beleggersdag organiseerde. Besi mikt nog altijd op een omzet van 1 miljard euro +++. Die 1 miljard euro geldt voor de traditionele activiteiten en de plusjes refereren aan de nieuwe producten, zoals hybrid bonding en thermal compression bonding. Elke plus staat voor 100 miljoen euro omzet. Voor 2026 rekent UBS op een omzet van 1,3 miljard euro en voor 2027 op 1,5 miljard euro. Maar waar Besi eerder uitging van een brutomarge van 60 tot 64 procent, verhoogde de halfgeleiderspecialist donderdag de doelstelling naar 62 tot 66 procent. Analisten hielden al rekening met een verhoging, nadat Besi vorig jaar een marge van 65 procent behaalde. De doelstelling van Besi voor de operationele marge werd donderdag eveneens verhoogd, van 30 tot 45 procent naar 35 tot 50 procent. De meeste tijdspaden voor hybrid bonding bleven onveranderd, maar Besi denkt wel dat de adoptie van hybrid bonding in high bandwith-memory in de geheugenmarkt een jaar langer zal duren, maar dat verraste UBS niet. Op langere termijn oogt de interesse van grote klanten goed, maar op korte termijn is de volatiliteit een stuk groter, waarschuwde de Zwitserse bank. Verder liet Besi weten dat het verwacht dat de marktomstandigheden in de tweede jaarhelft zullen verbeteren. UBS heeft een Neutraal advies op Besi met een koersdoel van 138,20 euro. Het aandeel steeg vrijdag 3,0 procent naar 147,90 euro. Update: om meer informatie toe te voegen, Bron: ABM Financial News

