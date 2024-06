DNB: Nederlandse economie maakt zachte landing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie zal een zachte landing maken. Dit bleek uit de Voorjaarsraming die De Nederlandsche Bank vrijdag publiceerde. DNB ziet in de raming voor dit jaar een groei voor de economie weggelegd van 0,5 procent. Voor 2025 en 2026 schat de bank de groei van het bruto binnenlands product op 1,3 procent. Dat een neergang is vermeden schreef de bank toe aan de weerbaarheid en veerkracht van de Nederlandse economie. De voorzichtige groei voor 2024 jaar komt door meer bestedingen van de overheid en huishoudens. De reële loongroei en het consumentenvertrouwen zitten volgens de bank in de lift en de werkgelegenheid neemt toe, hoewel iets minder dan de afgelopen jaren. De huizenprijzen stijgen sinds vorig jaar ook weer, wat de consumptie eveneens stimuleert en daarmee bijdraagt aan de groei van het bruto binnenlands product. De gemiddelde huizenprijzen liggen inmiddels weer boven de vorige piek van juli 2022. De daling in de afgelopen twee jaar is daarmee snel teniet gedaan, aldus DNB. Terugvallende bedrijfsinvesteringen en export remmen de groei nog, maar herstellen in de komende twee jaar volgens DNB. Dan wordt de economische groei ook gedragen door het bedrijfsleven en is daarmee breder gefundeerd. De risico's liggen voor de economie bij de onzekerheid in het buitenland, aldus DNB, dat vooral wijst op oorlogen en conflicten. De inflatie, "die nog maar twee jaar geleden piekte op 11,6 procent", zal dit jaar en volgend jaar uitkomen op 2,8 procent. In 2026 daalt de inflatie verder, naar 1,8 procent. Dat dalende pad verloopt iets trager dan in de Najaarsraming van afgelopen december, vooral door hogere verwachte energieprijzen, verklaarde de centrale bank. Ook de kerninflatie, zonder de prijsbewegingen van voedsel en energie, daalt. Dit jaar is er met 2,9 procent al sprake van een halvering ten opzichte van de kerninflatie van vorig jaar van 6,4 procent. Volgend jaar raamt DNB de kerninflatie op 2,4 procent en voor 2026 op 2,0 procent. Uitgaande van de Voorjaarsnota 2024 van het demissionaire kabinet, dragen de stijgende overheidsuitgaven bij aan economische groei, maar tegelijkertijd loopt het begrotingstekort erdoor op. Van een tekort van 0,3 procent van het bruto binnenlands product afgelopen jaar, zou dat dit jaar naar een tekort van 2,4 procent gaan. In 2026 zou volgens de bank zelfs een tekort dreigen van 3,7 procent en dat is ruim boven de Europese tekortnorm. De overheidsschuld blijft heel ruim onder de Europese norm, maar zou wel stijgen van ruim 47 naar bijna 51 procent in 2026. In de raming van DNB is het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB niet meegenomen. Een doorrekening ervan, aanvullend op de voorjaarsraming, laat zien dat dit akkoord een beperkt positief effect heeft van +0,1 procent op de jaarlijkse economische groei tot en met 2028. Door de maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord verslechtert het begrotingstekort ten opzichte van de raming de komende twee jaar, en komt daarmee volgend jaar met 3,3 procent boven de Europese norm uit. Het tekort in 2026 ligt met 3,8 procent nog iets hoger, waarna het saldo in de twee jaar daarna verbetert, maar ook in 2028 nog net boven de 3 procent ligt. Deze geraamde tekorten liggen ruim boven het door de Studiegroep Begrotingsruimte, waar DNB deel van uitmaakt, geadviseerde maximale tekort van 2 procent. Zo'n tekort biedt nog een buffer om trendmatig begrotingsbeleid te voeren, merkte DNB op. "Zowel met het huidige begrotingsbeleid alsook met de plannen van het hoofdlijnenakkoord, is die buffer er niet, wat de kans op onwenselijk procyclisch beleid vergroot." Bron: ABM Financial News

