Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager na de plussen van de afgelopen dagen en in afwachting van het Amerikaanse banenrapport. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,4 procent op 523,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 18.522,25 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,7 procent met een stand van 7.988,21 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 8.235,99 punten. Vrijdag gaat het vooral om het banenrapport van de VS over mei en de loonontwikkeling, die een indicatie geeft van de inflatietrend. Tot nu toe blijkt uit verschillende data, zoals de uitstaande vacatures in de VS en de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector, dat de arbeidsmarkt afkoelt. Volgens IG kan een onverwacht sterk rapport daarom voor de nodige opwinding zorgen. Volgende week komt de Fed bijeen voor een beleidsvergadering, waarna woensdagavond het rentebesluit bekend wordt gemaakt. De verwachting is dat de Fed de rente niet wijzigt. De Bundesbank heeft de economische groeivooruitzichten voor dit en volgend jaar voor Duitsland verlaagd en die voor de inflatie verder verhoogd. Voor dit jaar wordt een groei voorzien van 0,3 procent en voor 2025 van 1,1 procent. Eerder werd uitgegaan van een groei met 0,4 en 1,2 procent. Voor 2026 ligt de raming nu op een groei van 1,4 tegen eerder 1,3 procent. Voor de inflatie wordt door de Bundesbank voor dit jaar inmidels uitgegaan van 2,8 procent tegen eerder 2,7 procent en voor 2025 van 2,7 procent tegen eerder 2,5 procent. De oude raming dateren van december vorig jaar. De olieprijs noteerde vrijdag vrijwel vlak. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde op 75,53 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 79,86 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0895. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0889 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0875 op de borden. Bedrijfsnieuws Barclays heeft vrijdag het advies voor ING verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel van 14,80 naar 20,00 euro. De koers steeg 1,2 procent. Besi won 2,7 procent in Amsterdam, na de beleggersdag die de halfgeleiderspecialist donderdag in Oostenrijk organiseerde. Ook in Frankfurt en Brussel gingen chipaandelen aan de leiding. Op de Duitse beurs won Infineon 2,9 procent en in België ging Melexis 0,4 procent hoger. In Parijs was het luxemerk Kering dat met een procent winst aan de leiding ging. Engie verloor 3,3 procent. Airbus had een slechte dag en daalde ruim 2 procent. Airbus leverde in mei minder toestellen af. Volgens Deutsche Bank wordt juni essentieel wil de onderneming de doelstelling van 800 af te leveren toestellen halen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag fractioneel naar 5.352,96 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.886,17 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 17.173,12 punten. Bron: ABM Financial News

