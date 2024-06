AEX scherpt record nog iets aan in aanloop naar Amerikaans banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van twaalf uur won de AEX 0,2 procent op 925,35 punten, mede geholpen door de koerswinsten voor de halfgeleiders.

Het is in de VS de week van de werkgelegenheidscijfers en uiteraard de aandelensplitsing vanavond naeurs bij Nvidia. Qua werkgelegenheid schetsten de data tot nu toe een afkoelende arbeidsmarkt. Economen houden vanmiddag rekening met een banengroei van ongeveer 190.000 en een onveranderd werkloosheidspercentage van 3,9 procent.

Naast de inflatie is de werkgelegenheid in de VS cruciaal voor het monetaire beleid van de Federal Reserve.

ING wees op de stijging van de Chinese export. Die stijging was een stuk sterker dan economen hadden verwacht. "Dit wijst op een aantrekkende Chinese economie, de op één na grootste van de wereld", aldus investment manager Simon Wiersma.

De Duitse export steeg ook, maar minder dan verwacht.

Op het macro-economische front werd vrijdag in Europa verder bekend dat de productie van de Duitse industrie in april onverwacht is gedaald, maar er was wel weer groei in de eurozone in het eerste kwartaal van 2024. Het bruto binnenlands product steeg afgelopen kwartaal met 0,3 procent. In het vierde kwartaal van 2023 kromp de economie nog met 0,1 procent.

De olieprijzen stabiliseerden wat na twee dagen van stijgingen. Een vat Brent olie noteerde nagenoeg onveranderd op 79,90 dollar.

De rentes liepen licht op en de euro/dollar noteerde onveranderd op 1,0888.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Besi voor de tweede dag op rij aan kop met 2,5 procent winst , na een goed ontvangen beleggersdag op donderdag, waar het bedrijf de margedoelstellingen verhoogde . ASMI volgde met een winst van 2,0 procent en ASML kon 0,8 procent bijschrijven. Berenberg verhoogde vanochtend het koersdoel voor ASMI van 640 naar 720 euro.

Barclays heeft vrijdag het advies voor ING verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel verhoogd van 14,80 naar 20,00 euro. Het aandeel ING profiteerde en steeg 1,3 procent.

UMG en ArcelorMittal verloren beide 1,2 procent.

Bij de midkappers won Alfen 1,5 procent, gevolgd door Inpost met een winst van 1,1 procent. Arcadis verloor vrijdagochtend 3,8 procent, ondanks een koersdoelverhoging van KBC.

In de AScX won Nedap 2,6 procent, terwijl Renewi 1,3 procent verloor. Degroof Petercam haalde Renewi van de kooplijst. Wel maakte de afvalspecialist vrijdag bekend dat het per 24 juni een notering in de Britse FTSE 250 gaat krijgen.

Vastned wist niet te profiteren van een koersdoelverhoging van Berenberg en daalde 0,6 procent.

De rode lantaarn was voor NX Filtration met een verlies van 1,7 procent.