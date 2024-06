GameStop wil 75 miljoen aandelen verkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) GameStop heeft vrijdag een plan gepresenteerd om tientallen miljoenen aandelen in de markt te zetten, waarna het aandeel stevig onder druk kwam te staan. Uit documenten die GameStop indiende bij beurswaakhond SEC bleek dat het bedrijf de komende periode tot 75 miljoen aandelen wil verkopen, 'at the market'. Het aandeel is de afgelopen week verdubbeld door speculatiedrift van beleggers en posts van Keith Gill, ofwel 'Roaring Kitty', op social media. Donderdagavond deelde het Reddit-account van Gill een nieuwe portefeuille-update, waaruit bleek dat de belegger sinds zijn update op zondag geen enkele positie meer heeft verkocht. Gill heeft rond het middaguur een livestreamvideo op YouTube gepland. Tegelijk met de aankondiging van de emissie, presenteerde GameStop ook cijfers over het eerste kwartaal. De retailer zag de kwartaalomzet op jaarbasis dalen van 1,2 miljard naar 882 miljoen dollar. Daarmee is de omzet harder dan verwacht gedaald. Het nettoverlies van GameStop werd wel kleiner. Het verlies daalde van 50,5 naar 32,3 miljoen dollar, wat neerkomt op 0,17 dollar per aandeel. Op aangepaste basis verloor het bedrijf 0,12 dollar per aandeel. Het aandeel GameStop sloot donderdag ruim 47 procent hoger en steeg vandaag in de voorbeurshandel aanvankelijk ook nog tientallen procenten. Na publicatie van de cijfers en het aandelenplan, schoot de koers lager en dreigt GameStop nu 10 procent lager aan de handelsdag te beginnen. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.