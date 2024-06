The Good Roll voorziet forse investeringen

Investeerders Doen (Postcodeloterij) en Start Foundation zijn dicht bij een investering in alternatieve toiletpapiermaker The Good Roll en een derde fonds overweegt dat ook. Bovendien schrijft het bedrijf een obligatielening uit via Npex.

The Good Roll, sinds twee weken genoteerd op MKB-effectenbeurs NPEX, verkoopt duurzaam en ‘boomvriendelijk’ toiletpapier en (zak)doekjes, via onder meer AH, Jumbo, Picnic en een serie zakelijke grootverbruikers.

Verantwoord vegen

Iedereen kan meehelpen aan verantwoord vegen met deelname aan een obligatielening van €750.000 via Npex. Maar de miljoenen moeten komen van investeerders.

Om de wereld van toiletpapier te voorzien, sneuvelen dagelijks 270.000 bomen. Dat kan beter: The Good Roll laat het nu nog grotendeels maken van oud papier en vanaf 2025 van milieuvriendelijker en veel sneller groeiend bamboe. Dat zal betrokken worden van 1.300 lokale boeren in Ghana die een ‘eerlijke prijs’ krijgen.

En The Good Roll belooft 50% van de winst te investeren in aanleg van toiletten in Oost-Afrika. Maar wordt er winst gemaakt? Niet volgens de recent beschikbaar gemaakte cijfers over de eerste zeven maanden van 2023: €585.000 verlies op een omzet van €2,9 miljoen. De boekjaren 2022 en 2021 eindigden met een verlies van respectievelijk €3,0 miljoen en €0,7 miljoen, inclusief een Rijkssubsidie van €300.000.

De omzet over 2023 zou uit zijn gekomen op €5,3 miljoen, ofwel een groei van 40%. Wel is 2024 tot nu toe Ebitda-positief, zegt Sander de Klerk (1984), de ‘Chief Rolling Officer’: “Van de eerste vijf maanden van 2024 waren er drie Ebitda-positief.” Via The Good Roll Foundation zijn de eerste honderden toiletten gebouwd.

Dus richt de marketing zich op rijkere consumenten met een geweten: 24 bamboe wc-rollen (2-laags) bij The Good Roll kosten €20, de gewone rollen bij de supermarkt tussen de €6 en €11 per 24 stuks. AH en Picnic verkopen The Good Roll, Jumbo enkel doekjes en de eigen webshop bezorgt pakken toiletpapier gratis. De zakelijke markt heeft een groter aandeel in de omzet, met klanten als Corendon, AFAS Live, Stayokay, Bilderberg en Postiljon hotels.

Maatschappelijk kapitaal

Deze welwillende houding ontbreekt bij investeerders, zegt De Klerk: "Onze sociale opstelling met afroming van de winst en werk via sociale werkplaatsen draagt ertoe bij dat investeerders vaak afhaken want ze gaan voor de volle winst."

The Good Roll is dus ‘klaar’ met de gewone investeringsfondsen en banken: “Ze willen positieve Ebitda zien op korte termijn, zijn bang voor de lange termijn en gaan niet mee in de potentie van de onderneming. Je komt in ellenlange due diligence terecht, terwijl wij moeten groeien.”

Dat geldt niet voor de zogenoemde ‘impactfondsen’ – mede gericht op maatschappelijk profijt, veelal klimaat - die volgens De Klerk in The Good Roll willen stappen, met elk een aandeel van 5 tot 10%: Doen Participaties (Postcodeloterij) en Start Foundation doen nu due dilligence in een laatste fase. Peter Arensman, investeerder in voedsel en landbouwinnovatie, verkent de mogelijkheden van investering in The Good Roll.

Als het aan De Klerk en medeoprichter Melle Schellekens (1985, ‘Creative Captain’) ligt, dan komt de toekomstige financiering zoveel mogelijk uit the crowd, waar mogelijk met obligatieleningen: “De kapitaalmarkt in Nederland remt de groei van start-ups en scale-ups te veel. We kijken naar bedrijven als Mr. Greener, (mister Green) en Fastned, die tientallen tot honderden miljoenen hebben opgehaald met meerdere rondes obligaties in crowdfunding.”

Er staan nog wel certificaten van aandelen te koop via Npex, maar dat zijn de laatste volgens De Klerk. De aandeelhouderswaarde van The Good Roll wordt in de aanbieding van de lening op bijna €17 miljoen geschat.

Momenteel hebben De Klerk (Lisama Holding) en Melle Schellekens (Melle Pro) ieder bijna 32% van de aandelen en investeerder Edward Vis 12%. Na de externe investeringen houden de oprichters samen de meerderheid, zegt De Klerk.

Groot optimisme

Het bedrijf werkt aan een margeverbetering van 18% naar 30% en €60 miljoen omzet in 2026 met €18 miljoen Ebitda. Van die brutowinst zou €15 miljoen gedoneerd moeten worden aan de Foundation voor aanleg van 15.000 toiletten in Afrika tot en met 2026. Het bedrijf zou dan volgens de oprichters in 2027 €150 miljoen tot €200 miljoen waard moeten zijn.

Is het geboden vooruitzicht aan de obligatiehouders niet al te florissant? De Klerk: “De potentie schatten we hoog in. Wij hebben op dit moment 15.000 actieve abonnees. Bovenal gaan we met onze productie van bamboe als halffabricaat in Afrika een unieke productielijn en markt creëren. We hebben een exclusieve, rendabele en voor de lokale economie aantrekkelijke manier gevonden om papierpulp uit bamboe te kunnen maken.

Zoals Tony Chocolonely voor huismerken van Albert Heijn, Jumbo en Sainsbury's in de UK chocolade produceert, gaan wij dat halffabricaat aanbieden onder het Fair trade-keurmerk voor partijen met een eigen huismerk toiletpapier, zoals supermarkten. Er zijn verschillende partijen geïnteresseerd in het halffabricaat, zoals AH, Coop in de UK en Moonen Packaging.”