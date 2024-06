Amerikaanse futures afwachtend in aanloop naar Amerikaans banenrapport Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Voor de handel van start gaat, staat het officiële Amerikaanse banenrapport geagendeerd Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 nagenoeg onveranderd. Recente data schetsten een afkoelende arbeidsmarkt. Economen houden vanmiddag rekening met een banengroei van ongeveer 190.000 en een onveranderd werkloosheidspercentage van 3,9 procent. Volgens CIO Naeem Aslam van Zaye Capital Markets zijn er twee scenario’s. Als het rapport de voorspelling flink mist, zouden marktspelers kunnen speculeren dat een negatief cijfer de Fed ertoe zou kunnen aanzetten de rente te verlagen. En dat zou kunnen leiden tot een sterke stijging van de Amerikaanse aandelenindices na een aanvankelijke emotionele reactie. In het andere scenario, als het cijfer sterker is dan verwacht, verliezen handelaren en beleggers mogelijk het vertrouwen in de Fed. In dat scenario zouden de Amerikaanse aandelenindices ernstig kunnen kelderen. Volgende week komt de Fed bijeen voor een beleidsvergadering, waarna woensdagavond het rentebesluit bekend wordt gemaakt. De verwachting is dat de Fed de rente niet wijzigt. Naast het banenrapport staat ook de aandelensplitsing vanavond nabeurs bij Nvidia op het vizier van beleggers. De olieprijzen stegen voor de derde dag op rij. Een vat WTI-olie noteerde 0,4 procent hoger op 75,85 dollar. De rentes liepen licht op en de euro/dollar noteerde onveranderd op 1,0888. Bedrijfsnieuws Het meme-aandeel Gamestop is in de voorbeurshandel met ongeveer 25 procent gestegen. Donderdagavond deelde Keith Gill's Reddit-account een nieuwe portefeuille-update, waaruit bleek dat de belegger sinds zijn update op zondag geen enkele positie meer heeft verkocht. Gill, ook bekend als "Roaring Kitty", heeft rond het middaguur een livestreamvideo op YouTube gepland. De aandelen van de bioscoopketen AMC Entertainment, een andere favoriet onder de meme-aandelen, stegen ruim 6 procent vóór de openingsbel. Nvidia’s 10-voor-1 aandelensplitsing zal plaatsvinden nadat de markt vrijdag sluit. Eerder deze week overschreed de marktwaarde van Nvidia voor het eerst de 3 biljoen dollar. Het aandeel lijkt vrijdag fractioneel hoger te gaan openen. Het bedrijf voor elektronische handtekeningen DocuSign slaagde er niet in indruk te maken op beleggers met zijn resultaten over het eerste kwartaal. De aandelen daalden ruim 8 procent voorafgaand aan de openingsbel. De exploitant van skiresorts Vail Resorts verlaagde de winstverwachtingen voor het hele jaar, nadat het warme weer het bezoek aan sommige resorts bleef beïnvloeden. De aandelen daalden voorbeurs 8,5 procent. De exploitant van een platform voor klantbetrokkenheid Braze heeft zijn omzetvooruitzichten voor het hele jaar opgetrokken na een hogere omzet in het afgelopen kwartaal. De aandelen stegen 'premarket' met ruim 14 procent. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde donderdagavond fractioneel naar 5.352,96 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.886,17 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 17.173,12 punten. info@abmfn.nl

