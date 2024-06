Rusland houdt rente ongewijzigd op 16 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische centrale bank heeft besloten de beleidsrente op 16,00 procent te handhaven. Dit maakte de Russische beleidsmakers vrijdag bekend. De bank voegde toe dat nieuwe renteverhogingen in de toekomst wellicht nodig zijn. De inflatie neemt niet meer af en blijft dicht bij het niveau van het eerste kwartaal van 2024, constateerde de centrale bank. Volgens de voorspelling van de Bank of Russia en gegeven de monetaire beleidskoers zal de inflatie op jaarbasis in 2025 terugkeren naar de doelstelling en zich vervolgens stabiliseren rond de 4 procent. In mei bedroeg de inflatie 8,1 procent. Dat was 7,8 procent in april. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.