Valuta: standvastige euro na ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag dicht op de 1,09 dollar, ook na de ruimhartige woorden van ECB-bestuurder Isabel Schnabel vandaag in Berlijn.

"Zij stelde zich daar enerzijds terughoudend op over aanstaande renteverlagingen, maar uitte ook haar vertrouwen in de inflatietrend in de eurozone", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de ECB dit jaar nog twee keer de rente verlaagt, één keer met 25 basispunten in september en met dezelfde omvang in december", aldus Van der Meer.

De ECB verlaagde donderdag de rente met 25 basispunten. "Op basis van een bijgewerkte beoordeling van de inflatievooruitzichten, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie is het nu passend om de monetairbeleidsrestrictie te matigen nadat de rentetarieven onveranderd zijn gehouden gedurende negen maanden", aldus de ECB in een verklaring.

De toelichting van voorzitter Christine Lagarde leverde "eigenlijk geen grote verrassingen op", zei marktanalist Elwin de Groot van Rabobank donderdag tegen ABM Financial News. "Als we Lagarde goed 'lezen', dan suggereert zij dat er ruimte is voor verdere verlagingen mits de 'data' -in het bijzonder inflatie en loonontwikkelingen- die we de komende maanden gaan bevestigen dat het inflatiepad op termijn richting de doelstelling van de ECB beweegt", aldus De Groot.

Met het rentebesluit van de ECB op zak gaat vrijdag alle aandacht uit naar de banengroei in mei in de VS. Voor de groei van het aantal banen in mei in de VS wordt uitgegaan van 190.000 tegen 175.000 een maand eerder. Voor de loonuitbetaling per uur ligt de raming op een stijging op jaarbasis met 3,9 procent. Op maandbasis wordt hiervoor een plus van 0,3 verwacht. De werkloosheid blijft naar verwachting op 3,9 procent staan.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0890 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8512 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2787 dollar.