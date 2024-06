Deze smallcaps zijn favoriet bij uw medebeleggers

In een recente editie van ons wekelijkse magazine IEX Expert tipten diverse fondsmanagers een aantal smallcap-aandelen die aan de vooravond van een inhaalslag staan. Natuurlijk wilden we ook van u weten welke aandelen volgens u kunnen rekenen op een inhaalrace. In dit verhaal leest u over welke aandelen uw medebeleggers enthousiast zijn.

Dat smallcaps toe zijn aan een inhaalrace, mag duidelijk zijn. De cijfers liegen er niet om: waar de AEX-index in 2024 al een plus van 15% noteert, moet de AScX het doen met ‘slechts’ 5% winst - al is dat ook helemaal niet slecht. Hoe kan het dat smallcaps het zo zwaar hebben gehad?

De reden is dat smallcaps vaak grotendeels gefinancierd zijn met schuld, die ze graag zouden herfinancieren tegen lagere rentes. Door het uitblijven van renteverlagingen is dat niet mogelijk, met de nodige gevolgen voor de winstgevendheid. En de koers dus. Toch hebben uw medebeleggers volop vertrouwen.

Optimisme onder beleggers

Uit in totaal 1.074 antwoorden blijkt dat 75,6% van de respondenten een inhaalslag voorziet. Dan moet wel de rente nog één of meerdere keren verlaagd worden. Zo’n 20% ziet een inhaalrace op korte/middellange termijn niet gebeuren. 4,4% denkt dat de inhaalslag er niet meer gaat komen.

Top 5 Nederlandse smallcaps

Ook vroegen we beleggers naar hun favoriete Nederlandse smallcap-aandeel. Die delen we hieronder. Om te zien in hoeverre dit kooplijstje overeenkomt met de stockpicks van de professionals, kunt u hier kijken.

Beleggers zijn allereerst enthousiast over Avantium vanwege de sterke focus op duurzaamheid en de veelbelovende toekomst. De nieuwe fabriek die binnenkort operationeel wordt, wekt vertrouwen in de technologische innovaties van het bedrijf, zoals milieuvriendelijke bioplastics.

Bovendien bieden samenwerkingsovereenkomsten extra zekerheid. Beleggers zien Avantium als een bedrijf met een duidelijke visie en goede vooruitzichten, zolang er voldoende financiële middelen zijn om de innovatieve projecten voort te zetten.

Ook Heijmans trekt veel aandacht van beleggers. De enorme vraag naar woningbouw en de veelbelovende vooruitzichten in het algemeen maken het bedrijf aantrekkelijk. Heijmans is goed gepositioneerd in verschillende bouwsectoren en wordt gesteund door een sterk management. Met plannen voor woningbouw en onderhoud van wegen heeft Heijmans aanzienlijke groeipotentie.

Bovendien wordt het dividendrendement van ruim 7% als aantrekkelijk gezien. Beleggers geloven dat Heijmans zal profiteren van een toenemende vraag naar bouwdiensten, vooral gezien de plannen van de nieuwe regering. Dit maakt Heijmans een aantrekkelijke investering die nog steeds als ondergewaardeerd wordt beschouwd.

Aan alle kanten getipt

Een derde tip is Kendrion. Het aandeel staat, niet bepaald verrassend te noemen, ook bij uw medebeleggers op de kooplijst. Beleggers tonen interesse in het bedrijf vanwege de goede vooruitzichten, de mogelijkheid van delisting, en het feit dat het als goedkoop wordt gezien. Het bedrijf heeft zich afgeslankt en gefocust, met een verbeterde markt en een sterke positie in China voor levering aan de elektrische auto-industrie.

Een andere favoriet is Nedap. Beleggers waarderen het bedrijf vanwege de sterke innovatiekracht en solide financiële structuur, inclusief een gezond dividend. Het bedrijf heeft weinig concurrentie en ziet nog veel latente vraag in diverse segmenten.

Met een goed management en een focus op onderzoek en ontwikkeling vertaalt Nedap zijn investeringen direct in resultaat. De diversificatie in lucratieve marktsegmenten en de stabiele, niet-cyclische inkomsten maken Nedap een betrouwbaar en aantrekkelijk investeringsdoel voor beleggers.

Tot slot is er NX Filtration, waar beleggers potentieel zien in de geavanceerde technologie en de toenemende vraag naar schoon water wereldwijd. Het bedrijf speelt in op cruciale mondiale ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en bevolkingsgroei, wat de vooruitzichten gunstig maakt.

Hoewel het bedrijf te maken heeft gehad met vertragingen wordt het unieke product gezien als een 'sleeper' die klaarstaat om door te breken. Met patenten en hoge marges heeft NX Filtration veel onbenut potentieel, vooral in een sector die lang stil heeft gestaan maar nu dringend aandacht vraagt.

Kansrijke smallcaps uit het buitenland

Naast deze Nederlandse smallcaps hebben beleggers ook enkele buitenlandse tips gedeeld. Dit zijn hun favorieten:

Jinko Solar wordt genoemd vanwege de sterke positie in de zonne-energiesector, ondanks de recente daling van de prijzen voor zonnepanelen. De zonneparken van het bedrijf leveren enorm veel energie op. Hun innovatieve R&D en de bouw van een nieuwe fabriek in Amerika bieden veel toekomstperspectief, vooral als de Chinese economie weer stabieler wordt.

The Metals Company werkt samen met Allseas aan de commerciële winning van zeldzame metalen op grote diepte op de oceaanbodem. Deze materialen zijn essentieel voor technologie en energieopslag. Als de tests succes hebben en de benodigde vergunningen worden verleend, kan TMC een belangrijke bron van deze metalen worden, onafhankelijk van landen zoals China en instabiele regimes in Afrika.

PowerCell Sweden is een interessante speler vanwege de toenemende rol van waterstof in energieopslag. De technologie van PowerCell kan een cruciale bijdrage leveren aan duurzame energieoplossingen, wat het bedrijf een aantrekkelijke investering maakt voor de toekomst.

Groupe Bruxelles Lambert biedt gespreide investeringen, waaronder de fietsenfabrikant Canyon, sponsor van Mathieu van der Poel. Met de Tour de France en Olympische Spelen in aantocht, kan de zichtbaarheid en reclame van deze wielerploeg de resultaten van het bedrijf een extra boost geven. Dit maakt het een interessante en ondergewaardeerde investering.

Het laatste kansrijke aandeel is het kleine Nvidia, met een beurswaarde van slechts 2,94 biljoen. Op de vraag welk buitenlands smallcap-aandeel een absolute buy is, kwam een aantal keren de naam van Nvidia voorbij. Het concern is inmiddels een van de grootste bedrijven van de wereld. U ziet er de humor vast van in.

Kansrijke ETF dan maar?

Voor wie individuele (en wellicht onbekende) smallcaps te risicovol zijn, is er ook de mogelijkheid om te investeren in een smallcap-ETF. Denk aan de – let op, tongbreker – SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ACC).

Daarom aan beleggers de vraag of zij een positie overwegen in zo’n ETF. Uit 1.009 antwoorden bleek dat 77,4% van de respondenten geen positie heeft en ook niet van plan is om in te stappen. Aan de andere kant zegt 22,6% al een smallcap-ETF in portefeuille te hebben..