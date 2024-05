TA: Europese beurzen hebben een inhaalslag gemaakt

Bericht delen via:

Het is een racefeest in aandelenland. Na pitstops in de lente breken Europese beurzen opwaarts uit. Steeds meer Europese aandelenindices zetten nieuwe records neer.

Opvallend is dat vooral Zuid Europese beurzen hun koopcondities overtuigend hebben afgerond. De beurs van Milaan staat YTD op een plus van bijna 17%, gevolgd door de AEX met ruim 16%. Athene wist dit jaar 15,35% op te lopen, terwijl de Duitse DAX en Madrid beide zo´n 12% wonnen.

Technisch ziet Europa Wall Street alleen nog in de achteruitkijkspiegel. De Dow staat YTD op een plusje van nog geen 6%, terwijl de Nasdaq en de S&P500 beiden net de 11% halen.

Europese inhaalmanoeuvre

Europa is technisch aan een ongekende inhaalmanoeuvre bezig. Recent stond de Nederlandse beurs nog alleen in het hervatten van de uptrend. Inmiddels hebben dus steeds meer aandelenbeurzen alsnog hun eerder koopsignaal bevestigd en de uptrend hervat.

In deze column bespreek ik enkele sterke Europese aandelenmarkten: de AEX-index, Euro Stoxx 50-index, DAX40-index, CAC40-index, Bel20-index, FTSE100-index, Italiaanse FTSE MIB, Spaanse IBEX, Portugese PSI en de Griekse Athene Composite-index.

Nederlandse beurs viert haussefeestje



De AEX-index viert feest. Het positieve sentiment is op drie manieren bevestigd:

Ten eerste is het oude all-time high rond 829,66 punten (van eind 2021) overtuigend gebroken.

Vervolgens heeft de Nederlandse beurs rond 858,09 punten (de bodem van 19 april) een fors hogere katapultbodem gevormd.

Tenslotte brak de AEX door de top van 12 april rond 894,52 punten.

De opwaartse trend wordt voortgezet. Onze berekende koersdoelen voor de komende weken liggen tussen 920 en 950 punten. Iets verder weg kunnen we zelfs de 1.000-puntengrens zien liggen.

De AEX-index heeft een dubbele sterke steun. De eerste rond 858,09 punten, het tweede vangnet wordt gevormd door de oude top op 829,66 punten.

De opwaartse 200-dagenlijn geeft een sterke technische conditie weer.



Euro Stoxx 50-index valideert koopsignaal



De Euro Stoxx 50-index is overtuigend opwaarts uitgebroken. Nadat de barrière rond 4.415,23 punten (gevormd op 19 november 2021) is gebroken, is de weg naar boven vrijgemaakt. Het laatste hobbeltje ligt op 5.121 mpunten (de top van 2 april).

Aan de bovenkant is er vervolgens ruimte richting de weerstand van 5.522,42 punten (gevormd op 10 maart 2000). De steun ligt op 3.980,94 punten (de bodem van 24 maart).

De opwaarts draaiende 200-dagenlijn geeft een verbeterde technische conditie weer.

DAX-index ruimt weerstand op

Ook de Duitse beurs heeft de weg omhoog gekozen nu de voormalige barrière op het oude all-time high van 16.290,19 punten is gebroken (gevormd op 19 november 2021). Hierbij is een verbetering opgetreden richting de weerstand van 19.000 punten (berekend koersdoel).

De uitbraak en het koopsignaal zijn diverse malen gevalideerd. Ten eerste door de hoger bodem van begin januari net boven de oude top van 16.290,19 punten. Ten tweede door de recente fors hogere bodem rond 17.619 punten. Tenslotte brak de DAX ook nog door het intraday topje van 1 april rond 18.567 punten.

De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een positieve technische conditie.



CAC40-index is overtuigend uitgebroken

De Franse beurs heeft de weerstand rond 7.581,26 punten (gevormd op 28 april) overtuigend gebroken. Alle verkoopdruk van de afgelopen jaren is opgeruimd.

Het technische plaatje wijst op een positief koersverloop van de Franse beurs. De fors hogere bodem van de afgelopen weken rond 7.900 punten lijkt de eerdere uitbraak te bevestigen.

In het geval van een grotere correctie is er altijd het vangnet rond de voormalige weerstand van 7.581,26 punten. Het eerste koersdoel hebben we berekend op 9.500.

De opwaartse 200-dagenlijn signaleert een sterke technische conditie.

Bel 20-index maakt een inhaalslag

De Belgische beurs heeft een lastige fase achter zich gelaten. Er zijn meerdere technische verbeteringen opgetreden. De Bel 20-index heeft eerst de dalende trend vanaf eind 2021 gebroken en vervolgens rond 3,550,65 punten een hogere bodem gevormd.

Inmiddels zijn ook diverse koerstopjes in de 3.800-zone gebroken. Tenslotte is de horde van 3.962,29 punten (de top van 20 januari) gepasseerd.

De Bel 20 index biedt thans een koersdoel tot de weerstand van 4.413,91 punten (gevormd op 5 november 2021). Er ligt steun op 3.774,50 punten (de bodem van 16 april).

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) draait opwaarts. Dit geeft een verbeterde technische conditie aan.

Londense beurs zoekt het hoger op

De beurs van Londen heeft diverse toppen in de zone tussen 7.600 en 8.000 punten gebroken, Hiermee laat de FTSE100-index een grillige periode achter zich.

Met nieuwe all-time highs, dus uncharted territory, kunnen we geen referentiepunten vinden waar de Engelse beurs heen kan. Ons eerst berekende koersdoel rond 8.500 punten is imiddels genaderd. De volgende halte ligt rond 9.500 punten. De steun ligt op 7.794,17 punten (de bodem van 16 april).

De opwaartse tendens van 200-dagenlijn geeft een positieve technische conditie weer.

Italiaanse beurs heeft uitstekende technische conditie

De FTSE MIB-index genereerde eind 2023 een langetermijn koopsignaal met de doorbraak boven de koerstoppen van de voorgaande jaren in de zone tussen 2.800 en 3.000 punten. Hiermee is een technische verbetering opgetreden.

Recent vormde de FTSE MIB-index rond 33.310 punten (de bodem van 16 april) een fors hogere pullbackbodem. De Italiaanse beurs heeft inmiddels ook de top van 5 mei 2008 rond de weerstand van 34.711 punten weten te passeren. Er is ruimte richting 44.364 punten, de top van mei 2007.

Alle seinen staan nu op groen. In het slechtste geval heeft de FTSE MIB-index pas steun rond 29.757,68 punten (de top van 1 augustus 2023).

De krachtig stijgend trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst bij de beurs van Italië op een uitstekende technische conditie.

Spaanse beurs oogt technisch ijzersterk

Ook de Spaanse beurs oogt technisch zeer krachtig. Nadat de IBEX-index boven oude toppen rond 9.200-9.700 punten is gebroken, zijn alle barrières sinds 2021 opgeruimd.

Twee duidelijk hogere bodems hebben de uitbraak gevalideerd. De eerste ligt op 10.499,20 punten (de bodem van 19 april), de tweede op 9.798 punten (van begin januari).

De IBEX-index ontwikkelt zich zeer krachtig. De nieuwe bodems worden ruim boven oude pieken gevormd. Kopers zijn zeer actief en stappen op elke kleine correctie in. De opwaartse trend biedt ruimte richting de weerstand van 11.884,60 punten (de top van 17 april 2015).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Spaanse beurs tendeert mooi opwaarts en bevestigt een positieve technische conditie. Het technische plaatje van de Spaanse beurs is er een uit de boekjes.

Portugese beurs zoekt het hoger op

De beurs van Portugal heeft eveneens uitstekende papieren. De PSI-index is technisch verbeterd, nadat de koerstoppen van 2023 tussen 6.400 en 6.270 punten opwaarts zijn gebroken.

Er is potentieel tot de weerstand van 7.468,82 punten (de top van 13 juni 2014). Daarna kan de PSI-index richting 8.800 punten doorlopen. Bij een daling onder de steun van 6.050,03 punten (de bodem van 15 maart) zal het technische beeld van de beurs van Portugal verzwakken.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst op een positieve technische conditie.

Griekse beurs oogt vitaal en krachtig

De Athene Composite index is technisch duidelijk opwaarts gericht en ligt er dan ook vitaal en krachtig bij. Vrijwel alle opwaartse uitbraken (en koopsignalen) van de afgelopen jaren zijn gevalideerd door pullbacks. De fors hogere bodems voor de Griekse beurs signaleren een koopkrachtige vraag onder de beleggers.

De uptrend biedt potentieel richting 1.747 punten (de toppen van begin 2011). Steun ligt er rond 1.357,30 punten (de bodem van 19 april).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Griekse beurs laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.