Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag overwegend lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 0,4 procent op 5.212,92 punten en de Nasdaq ging 1,2 procent lager op 16.530,08 punten. De Dow Jones index won 0,4 procent op 38.260,48 punten.

Op weekbasis lijkt de S&P 500 1,7 procent te gaan dalen, maar op maandbasis ligt wel een soortgelijke winst in het verschiet. De Dow doorbrak in mei de magische grens van 40.000 punten, maar wist zich niet daarboven te handhaven en dreigt deze maand meer dan een procent in te moeten leveren. Op weekbasis is het verlies momenteel zelfs meer dan twee procent.

De AI-hausse en vooral de resultaten van Nvidia helpen de Nasdaq in mei waarschijnlijk aan een winst van ruim 2 procent. Op weekbasis wacht de techindex echter een verlies van meer dan 2 procent.

De laatste dag van de maand staat in het teken van de voor de Federal Reserve zo belangrijke PCE-inflatie. De kerninflatie bleef in april staan op 2,8 procent, waar een kleine afkoeling tot 2,7 procent was voorspeld. De algemene prijsindex bleef staan op 2,7 procent.

Opvallend was verder dat de bestedingen van Amerikanen slechts licht stegen in april, met 0,2 procent, waar dat in maart nog een stijging van 0,7 procent was. Dat zou kunnen duiden op een afkoelende economie, hetgeen de Fed ook nodig heeft om de rente te kunnen verlagen.

De cijfers waren niet al te spannend en kwamen grotendeels overeen met verwachtingen, maar de inflatie is nog steeds te hoog om een renteverlaging te ondersteunen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Econoom James Knightley van ING wees erop dat de PCE op maandbasis met 0,2 procent is gestegen. "Dat is wat we moeten zien om de inflatiezorgen van de Fed te sussen, maar één [maand] is niet genoeg."

Volgens Knightley is een reeks van 0,2 procent-metingen nodig tussen nu en september, met een verdere afkoeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt en economie om een renteverlaging door de Fed in september mogelijk te maken. Momenteel rekent circa 50 procent van de markt op een verlaging in september, terwijl de kans op nog een verlaging in de maanden erna nog altijd minder is dan 50 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in mei verder is afgenomen. De inkoopmanagersindex daalde van 37,9 naar 35,4 punten en dat was het laagste punt in vier jaar. Economen rekenden vooraf gemiddeld op een kleine verbetering tot 41,1 punten.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na de inflatiecijfers tot 4,514 procent, terwijl de tweejarige rente daalde tot 4,902 procent. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0853.

De olieprijzen daalden meer dan een half procent richting de belangrijke OPEC+ vergadering op zondag. Kenners verwachten een voortzetting van de huidige productieafspraken, waarbij de output vrijwillig met 2,2 miljoen vaten per dag wordt verlaagd.

Bedrijfsnieuws

Salesforce noteerde vrijdag 3,5 procent hoger, nadat het aandeel donderdag bijna 20 procent daalde na tegenvallende kwartaalcijfers en een teleurstellende outlook. Nvidia, dat donderdag voor het eerst in ruim een week terrein verloor en bijna 4 procent daalde, noteerde vrijdag 1,4 procent in het rood. Op maandbasis lijkt Nvidia bijna 23 procent te gaan stijgen.

Dell Technologies is in het afgelopen kwartaal gegroeid, onder meer dankzij een flink hogere omzet bij de tak die AI-servers maakt. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse computerbedrijf. Toch leverde het aandeel vrijdag 19 procent in, volgens marktkenners omdat de marges lager uitvielen dan verwacht. Ook de orderbacklog viel tegen.

Gap kwam donderdag nabeurs met beter dan verwachte resultaten kwam en verhoogde de outlook. Het aandeel van de kledingretailer steeg 26 procent.

Trump Media & Technology daalde ruim 6 procent, nadat de voormalige president Donald Trump schuldig werd bevonden aan alle 34 aanklachten wegens het vervalsen van bedrijfsgegevens rondom het betalen van zwijggeld aan een pornoactrice.

Marvell Technology verloor 11,4 procent, nadat de chipfabrikant een 12 procent lagere maar iets beter dan verwachte omzet van 1,16 miljard dollar rapporteerde, terwijl de aangepaste winst van 0,24 dollar per aandeel in lijn was met de verwachtingen.

Zscaler steeg 6,5 procent, nadat het cybersecuritybedrijf een beter dan verwachte omzet en winst rapporteerde over het afgelopen kwartaal.

Nordstrom rapporteerde een groter dan verwacht verlies in het afgelopen kwartaal, maar het aandeel steeg toch 5,5 procent.

Ulta Beauty steeg 1,5 procent, ondanks dat de cosmeticaretailer zijn verwachtingen voor het hele jaar verlaagde.

Costco heeft in het fiscale derde kwartaal een beter dan verwachte winst geboekt, terwijl de identieke omzet harder steeg dan verwacht. Het aandeel daalde toch 2,4 procent.

Galapagos gaat samenwerken met Adaptimmune Therapeutics, met een optie om de nieuwe generatie TCR T-celtherapie van het Britse bedrijf exclusief te licentiëren voor hoofd- en halskanker en mogelijke toekomstige vaste tumor indicaties. Als onderdeel van de samenwerking ontvangt Adaptimmune initiële betalingen van 100 miljoen dollar plus betalingen tot 100 miljoen dollar als Galapagos de optie uitoefent. Ook liggen er mijlpaalbetalingen en royalty's in het verschiet. Aandelen van Adaptimmune noteerden vrijdag tot 11 procent hoger. De Amerikaanse notering van Galapagos noteerde licht hoger.