AEX sluit prima maand wat in mineur af

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is de laatste dag van mei licht lager gesloten, na opnieuw een goede maand waarbij de recordstanden wederom werden aangescherpt.

De AEX sloot vrijdag 0,2 procent lager op 903,61 punten, waarmee het maandresultaat uitkomt op een plus van zo'n 2,8 procent, terwijl de index dit jaar tot nog toe bijna 15 procent is gestegen.

Op de laatste dag van de maand waren alle ogen gericht op de inflatiecijfers in de eurozone en de VS.

De inflatie in de eurozone bleek vrijdag toch weer te zijn gestegen. De inflatie steeg van 2,4 naar 2,6 procent en de kerninflatie van 2,7 naar 2,9 procent. De markt verwacht nog wel dat de ECB volgende week de rente zal verlagen.

"Economen hebben hun verwachtingen voor de renteverlagingen van de Europese Centrale Bank teruggeschroefd, volgens een recente Bloomberg-enquête. Waar eerst zes kwartaalverlagingen werden voorzien, is de consensus nu dat er minder verlagingen zullen zijn, met een verwachte daling van de depositorente van 4 procent naar 2,75 procent tegen juni volgend jaar", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Ook in de VS blijft de inflatie hardnekkig. De PCE-kerninflatie, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve, bedroeg in april 2,8 procent op jaarbasis, gelijk aan het cijfer in maart. Economen hadden echter op een kerninflatie van 2,7 procent gerekend.

Ondanks de gestage daling van de kerninflatie, die in een jaar tijd daalde van 4,8 procent naar 2,8 procent, bestaan er volgens Scope Markets nog steeds aanzienlijke vragen over wat er nodig zou zijn voordat de Fed begint met het verlagen van de rente.

Philip Marey van Rabobank zei tegen ABM Financial News dat de uitgaven gecorrigeerd voor de inflatie onverwacht een daling lieten zien, en dat biedt meer steun voor een renteverlaging door de Fed in september. "Die uitgaven daalden op maandbasis met 0,1 procent, terwijl er een lichte plus was verwacht. Dit cijfer vormt ook de basis voor de consumptieve bestedingen van de VS en is voor de Fed het cijfer waar op wordt gelet", aldus Marey.

Dat de hoge rente in de VS zijn tol begint te eisen bleek ook uit de zwakke inkoopdata voor de regio Chicago. De inkoopmanagersindex daalde van 37,9 naar 35,4 punten. Economen rekenden vooraf gemiddeld op een verbetering tot 41,1 punten.

De olieprijzen koerste af op de slechtste maand van het jaar, voorafgaand aan de bijeenkomst van OPEC+ dit weekend, waarin het kartel en zijn bondgenoten vermoedelijk de huidige productieafspraken zullen handhaven. Een vat WTI-olie is in mei bijna 5 procent gedaald, terwijl een vat Brentolie iets meer dan 7 procent goedkoper is geworden.

De tienjaarsrente in de VS zijn in mei per saldo wat gedaald en de Duitse variant is iets gestegen. Dit ondanks dat er breed verwacht wordt dat de ECB in juni als eerste de rente zal gaan verlagen, hoewel het pad daarna nog vrij onduidelijk is.

De euro/dollar noteerde vrijdag wat hoger op 1,0863 en is gedurende mei circa 1,8 procent in waarde gestegen.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloot een minderheid van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door UMG met een koerswinst van 1,9 procent, gevolgd door DSM-Firmenich met een winst van 1,1 procent.

ASMI daalde met 1,7 procent en Prosus met 2,3 procent. ASR verloor 4,9 procent, maar noteerde ook ex-dividend. Daarvoor gecorrigeerd was de daling rond een procent.

In de AMX ging Air France-KLM aan kop met een winst van 2,2 procent, gevolgd door Galapagos met een winst van 1,8 procent. Het biotechbedrijf gaat samenwerken met Adaptimmune Therapeutics, met een optie om de nieuwe generatie TCR T-celtherapie van het Britse bedrijf exclusief te licentiëren voor hoofd- en halskanker en mogelijke toekomstige vaste tumor indicaties.

Fugro steeg 0,2 procent. De bodemonderzoeker heeft zijn aandeleninkoopprogramma afgerond. Tussen 20 maart en 30 mei kocht de onderneming 2 miljoen eigen aandelen in.

Corbion moest 3,4 procent inleveren en JDE Peets verloor 4,9 procent.

Vivoryon sloot de maand af met een winst van bijna 20 procent. Renewi steeg 2,8 procent, na een positief analistenrapport van Berenberg. Volgens analist James Bayliss begint het bedrijf met de verkoop van UK Municipal aan een nieuw hoofdstuk. "Met hogere marges en een beter gestroomlijnde organisatie met meer focus, denken we dat een omzetgroei van circa 5 procent en een dubbelcijferige groei van de EBIT haalbaar is", zei Bayliss.

Pharming verloor 0,2 procent en beperkte daarmee de schade na het nieuws dat de lopende regulatoire beoordeling van het middel leniolisib voor de behandeling van APDS in de Europese Unie vertraging oploopt.

Avantium droeg de rode lantaarn met een verlies van 2,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

Tijdens het slot van de Amsterdamse beurs lieten de Amerikaanse beurzen een verdeeld beeld zien, waarbij vooral de daling van de Nasdaq met 1,3 procent opviel.