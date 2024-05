Technische analyse: Europese beurzen haperen

De Nederlandse beurs is dit jaar met een plus van ruim 15% één van de best presterende Europese aandelenmarkten. De Eurostoxx50 staat in 2024 op een plus van ruim 11%, de DAX won 11,5%. De CAC40 in Parijs won zo´n 6%. De Belgische beurs is sinds begin januari ruim 5,5% gestegen.

Dit laat onverlet dat er al enkele weken vrijwel geen beweging inzit. Zo zit de AEX gevangen in een vlakke range van zo´n 10 punten. Belangrijk is dat op de meeste Europese indices de technische schade, ondanks deze consolidatie, beperkt is. Hier en daar zijn de steile uptrendjes gebroken, maar daar houdt het wel mee op.

Het is overigens niet vreemd dat de beurzen in Europa even op adem komen, na de fantastische stijgingen van de afgelopen 7 maanden. Zo is de AEX, sinds eind oktober, bijna 30% opgelopen. Vandaag maak ik bij enkele Europese aandelenbeurzen de balans op.

AEX maakt pas op de plaats

De AEX-index moet de batterij even opladen. Op de zeer korte termijn neemt de Nederlandse beurs een adempauze. Dit vertaalt zich in een meer consoliderend koersverloop.

Begin van deze maand had de AEX de weerstand rond 894,52 punten (top van 12 april) gebroken. Zolang de AEX boven deze voormalige horde weet te blijven is er niets aan de hand.

De tweede steun bevindt zich rond 858,09 (bodem van 19 april). Boven de top van 23 mei rond 918,85 kan de uptrend worden hervat. Het wat oudere stijgende trendkanaal vanaf oktober is niet in gevaar. Technisch biedt de 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) ook enige steun.

Euro Stoxx 50 ligt stil

De Europese beursindex ligt al paar weken volkomen stil onder de top van 2 april rond 5.121,71 punten. Maar het technische plaatje van de Euro Stoxx 50-index blijft beperkt zolang laatste koersbodem rond 4.884,12 punten (bodem van 19 april) intact is. De hapering wordt bevestigd door de vlakke 26-dagenlijn (glooiende rode lijn).

CAC40 oogt wat vermoeid

De technische conditie van de Franse beurs staat onder druk. Het technische plaatje van de CAC 40 index signaleert verkopers in de markt. Er is een tweede koerspiek wordt gevormd rond 8.253,05 (gevormd op 2 april 2022).

De schade is echter te overzien. Blijf wel alert, bij een doorbraak van steun 7.900,48 (bodem van 1 maart) wordt het technische plaatje verder ondermijnd. De vermoeide conditie van de Franse beurs wordt bevestigd door de vlakke 26-dagenlijn (glooiende rode lijn).

DAX vormt hogere pullbackbodem

De Duitse beurs staat eenzaam aan kop, wat technische kracht betreft. In elk geval is het korte termijn technische plaatje prima.

De oude horde op 18.567,16 punten (top van 2 april), biedt nu een eerste steun. Feitelijk heeft de DAX in de afgelopen weken al een eerste hoger pullbackbodempje erboven gevormd.

De Duitse beurs laat al sinds eind 2023 een opwaartse trend zien, af en toe onderbroken door tussentijdse correcties. De stijgende 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) signaleert een positief technisch plaatje.

Belgische beurs oogt redelijk

De Bel 20-index heeft een redelijk technisch profiel. Op de korte termijn doet de Bel20 wel een stapje terug, nadat de koers was afgeketst op de horde rond 4.031,77 (gevormd op 18 mei 2022).

De Bel 20 index corrigeert hiermee binnen de stijgende trend. De hogere bodems wijzen nog wel steeds op aanhoudende vraag bij hogere koersen. Voor een hervatting van de onderliggende uptrend dient de Belgische beurs boven de laatste top te breken. Slaagt de Belgische beurs hierin, dan komt er ruimte vrij voor verdere stijging.

Er ligt steun op 3.774,50 (bodem van 16 april). De index is wel onder de 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) gezakt, die bovendien neerwaarts krult. Dit signaleert mogelijke zwakte in het technisch profiel.