Slotcall: AEX struikelt voor de finish, maar Pharming komt met de schrik vrij

De AEX-index wist zich gedurende de dag redelijk te handhaven en piepte zelfs even boven het vorige slot uit. Maar enkele meters voor de finish struikelde de index. Met een verlies van 0,2% waren we we het slechtste jongetje van de klas. Het waren vooral techaandelen die de hoofdindex omlaag trokken.

De AEX eindigde op 903,61 punten. Ook de AMX (-0,4%) eindigde met verlies. De AScX (+0,5%) hield het hoofd wél boven water en dat was te danken aan... Vivoryon. Op weekbasis eindigden de drie indices in het rood: de AEX met 1,3%, de AMX met 1,7% en de AScX met 0,1%. Maar kijken we naar de hele maand, dan is er wel reden tot vreugde. De AEX heeft de meimaand 2,8% hoger afgesloten. De AMX won 0,8% en de AScX met 4,6%.

Terug naar vandaag. Alle drie de chippers werden op achterstand gezet. Ook andere techaandelen, zoals Adyen, Prosus en Philips, kregen er van langs. De grootste daler onder de hoofdfondsen was ASR Nederland, dat ex-dividend ging. UMG, DSM-Firmenich en Shell lagen er wel prima bij.

Beleggers bedenken zich bij Pharming

Biotechaandelen eisten vandaag de hoofdrol op. Galapagos sloot een miljoenendeal met een Brits bedrijf over een celtherapie voor hoofd- en halskanker en kreeg hier bij beleggers de handen voor op elkaar.

Pharming had minder goed nieuws. Het Leidse biotechbedrijf kijkt al maanden reikhalzend uit naar de goedkeuring van leniolisib door de Europese medicijnwaakhond EMA. Dit is een medicijn tegen APDS, een zeer zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. In de VS wordt het onder de naam Joenja al verkocht en daar jaagt het de omzet flink aan. Het zou de koers een welkome oppepper kunnen geven, want YTD staat het aandeel ruim 20% in de min.

Pharming hoopte aanvankelijk in het vierde kwartaal van 2023 meer duidelijkheid te krijgen over markttoegang in de EU. Daarna schoof de grens op naar het eerste kwartaal, maar gisteravond werd bekend dat het nóg langer kan duren. Er zijn nog wat losse eindjes en Pharming krijgt nu tot januari 2026 de tijd om die netjes af te hechten.

Beleggers reageerden aanvankelijk als door een adder gebeten: de koers kelderde in de vroege ochtendhandel met 10%. Maar nadat het nieuws was ingedaald, krabbelde de koers weer wat overeind. Uiteindelijk bleef het verlies beperkt tot 0,2%. Analist Martin Crum zal er niet verbaasd over zijn. Hij verzuchtte vanmorgen al dat de markt niet verder kijkt dan zijn neus lang is en zag ook een mooi lichtpuntje, dat beleggers nu waarschijnlijk ook hebben ontdekt.

PCE-inflatie: het had erger gekund

Hét cijfer waar de markt al de hele week naar uitkeek, was de PCE-inflatie. Dat is de belangrijkste inflatiemaatstaf waar de Federal Reserve haar rentebeleid op baseert. Een duidelijke daling naar de gewenste 2% is een voorwaarde om het federal funds rate te kunnen verlagen. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig, want de rente blijft al maanden hangen boven de 2,5%.

Zo ook vandaag. De prijsindex maakte een pas op de plaats en kwam uit op 2,7% op jaarbasis. Dat kwam overeen met de marktverwachtingen. De kerninflatie (zonder de prijzen van voedingsmiddelen en energie, hieronder afgebeeld) viel wel tegen: deze bleef eveneens stabiel op 2,8%, terwijl economen op een daling naar 2,7% hadden gerekend.



Beide cijfers zijn dus nog steeds te hoog. Toch heeft dat niet geleid tot paniek. Beleggers hadden zich er de afgelopen weken al min of meer mee verzoend dat ze meer geduld moeten hebben voordat de rente omlaag kan. De kans dat de Fed in september voor het eerst aan de renteknop gaat draaien, wordt momenteel ingeschat op 53%, zo blijkt uit de CME FundWatch-tool. Dat is vergelijkbaar met een week geleden.

De focus ligt nu op november, vlak na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wat vandaag mogelijk de angel er wat uit heeft gehaald zijn optimistische uitlatingen van John Williams, voorzitter van de New York Fed. Hij verwacht dat de Amerikaanse inflatie waarschijnlijk in de tweede jaarhelft gaat afkoelen en volgend jaar alsnog in de buurt van de 2% komt. Van een opwaartse trend van de inflatie was volgens Williams geen sprake.

Europese inflatie loopt op

Je zou bijna vergeten dat er nog een ander belangrijk inflatiecijfer was: van de eurozone. Dit waren voorlopige cijfers, maar ze geven wel een indicatie. De inflatie bleek forser te zijn opgelopen dan verwacht: van 2,4% op jaarbasis in april naar 2,6%, terwijl op 2,5% was gerekend. De kerninflatie was gestegen naar 2,9%, tegen 2,7% een maand eerder. Ook dat was een domper, want er was gehoopt op stabilisatie.



Beide cijfers zitten nog altijd boven de doelstelling van 2% van de ECB, maar DNB-president Klaas Knot heeft de afgelopen weken diverse malen laten weten dat hij verwacht dat de ECB de rente komende donderdag zal verlagen. En vorig weekend zei een ECB-bestuurder dat de vrij forse loonstijging in de eurozone geen reden is tot bezorgdheid over de inflatie. Een renteverlaging lijkt nog altijd een 'done deal', maar de inflatiecijfers kunnen wel aanleiding geven tot een rentepauze in juli en het tempo van toekomstige renteverlagingen afremmen.

Wall Street maakt rechtsomkeert

Wall Street was met winst uit de startblokken gegaan, maar maakte al snel rechtsomkeert. Vooral techaandelen (waaronder Nvidia: -1,6%) vielen ten prooi aan winstnemingen, waardoor de Nasdaq dieprood kleurt.

De koers van Tesla (-2,4%) staat onder druk nadat bekend werd dat de autofabrikant in de VS meer dan 125.000 voertuigen moet terugroepen vanwege een storing in het waarschuwingssysteem voor veiligheidsgordels.

Dell Technologies staat op zijn benen te tollen van de koersdaling van ruim 20% na cijfers die nota bene de marktverwachtingen overtroffen.

De brede markt

De AEX sloot 0,2% lager. Daarmee doen we het slechter dan de ons omringende beurzen. De Bel20, CAC40 en FTSE eindigden nipt in de plus en de DAX40 onveranderd.

De 'paniekbarometer', de CBOE VIX-index (een graadmeter van volatiliteit), loopt weer wat terug naar 13,68. Geen reden tot stress dus.

Veel minnen op Wall Street: de S&P 500 staat 0,6% lager, de Nasdaq verliest zelfs 1,4%. Alleen de Dow noteert een zuinig plusje van 0,1%.

De euro loopt ietsje op naar 1,0845 dollar.

Opluchting op de obligatiemarkt. De Amerikaanse tienjaarsrente is na het inflatiecijfer met 4 basispunten gedaald naar 4,50%. De Nederlandse doet 3%.

De goudprijs is met 0,5% gedaald naar $2.331 per troy ounce.

De bitcoin staat 1,9% lager op $67.154.

Ook de olieprijzen blazen de aftocht. De prijs voor een vat WTI staat 1,3% lager op $76,86. Voor een vat Brent-olie uit de Noordzee wordt $80,99 betaald: 1,2% minder dan gisteren.

Verder op het Damrak

Vivoryon jojoot nog even door: gisteren 20% in de min, vandaag zo'n 20% in de plus:

ASR Nederland ging vandaag ex-dividend (€1,81). Ook hiervoor gecorrigeerd eindigde het aandeel in de min.

ging vandaag ex-dividend (€1,81). Ook hiervoor gecorrigeerd eindigde het aandeel in de min. Fugro (+1,2%) heeft het aandeleninkoopprogramma afgerond dat afgelopen voorjaar werd aangekondigd. Beleggers namen het voor kennisgeving aan.

(+1,2%) heeft het aandeleninkoopprogramma afgerond dat afgelopen voorjaar werd aangekondigd. Beleggers namen het voor kennisgeving aan. Galapagos kondigde een samenwerking aan met het Britse Adaptimmune Therapeutics, voor celtherapie voor hoofd- en halskanker. Het aandeel werd beloond met een koersstijging van 1,8%.

kondigde een samenwerking aan met het Britse Adaptimmune Therapeutics, voor celtherapie voor hoofd- en halskanker. Het aandeel werd beloond met een koersstijging van 1,8%. Gisteren werd Renewi door beleggers beloond voor de kwartaalcijfers en vooral de verkoop van UK Municipal. Vandaag kwam er nog een schepje bovenop.

Stijgers en dalers afgelopen week

Verzekeraars hebben een ronduit beroerde week achter de rug. ASR Nederland (-7,1%), NN Group (-5%) en Aegon (-4,7%) deden een flinke stap terug. ASR en NN gingen afgelopen week ook ex-dividend, maar Aegon niet. Ook techaandelen hadden het zwaar, met verliezen voor de chippers, Adyen en Prosus.

Grondstoffengerelateerde aandelen, waaronder Shell en ArcelorMittal, deden het wél goed, al bleven de koersuitslagen beperkt.

In de Midkap voerden Basic-Fit (+3,7%), Fugro (+2,8%) en SBM Offshore (+2,8%) de boventoon. Van Lanschot Kempen (-7,5%) en Aalberts (-5,5%) - die afgelopen week ex-dividend noteerden - sloten de rij, samen met JDE Peet's (-7,2%).

Bij de smallcaps liep Vivoryon (+13,5%) weerom voor de troepen uit. B&S (dat dinsdag ex-dividend ging) bungelde onderaan, met een koersverlies van 8%.

Diverse grondstoffenprijzen daalden voor de tweede week op rij:

goud: -0,05%

zilver: +0,2%

koper: -3,3%

olie: -1,5%

gas: -3,8%

IEX Podcast: grondstoffen, telecom en ECB

Pharming, meme-aandeel Gamestop, Nvidia, grondstoffen, Europese kampioenen, Deutsche Telekom, KPN, shortgangers, een vooruitblik op het rentebesluit van de ECB... Collega's Kim Bergsma en Rob Stallinga en analisten Hildo Laman en Teun Verhagen hebben aan gespreksstof bepaald geen gebrek. Beluister de IEX Beleggerspodcast hier.

Adviezen

Het is rustig op dit vlak. RBC heeft het koersdoel van Unilever opgetrokken van 4.300 pence naar 4.400 pence, maar het advies blijft houden.

Agenda zondag: OPEC-vergadering

Zondag komen de OPEC-landen plus Rusland bij elkaar om afspraken te maken over de olieproductie. In november spraken de olieproducerende landen af dat ze de productie met 2,2 miljoen vaten per dag zouden verlagen, om de olieprijs te stutten. Die afspraak loopt per 1 juli af. Volgens persbureau Reuters wordt de productiebeperking waarschijnlijk verlengd.

Agenda maandag: inkoopdata en beleggersdag DSM-Firmenich

Maandag staat in het teken van inkoopmanagersindexen voor de industrie. In sommige gevallen gaat het om definitieve cijfers. Voorlopige cijfers in Japan en van S&P Global in de VS duidden om een groeiversnelling. Het Europese cijfer nam - mede dankzij Duitsland - harder toe dan verwacht, al was officieel nog wel sprake van krimp.

In China worden altijd indexen bekend gemaakt: door de overheid en door Caixin. Deze cijfers kunnen behoorlijk uiteenlopen. De meting van de overheid duidde op onverwachte krimp en dat was een tegenvaller.

Ook houdt DSM-Firmenich een Beleggersdag. Afgelopen voorjaar kondigde het speciaalchemiebedrijf de afsplitsing aan Animal Nutricion & Health. Dit moet de winstontwikkeling minder volatiel maken en de marges opkrikken. Mogelijk geeft DSM-Firmenich hier wat meer informatie over. Wordt de divisie afgesplitst of verkocht? Ook zijn beleggers benieuwd of er nog meer informatie over de te volgen strategie en de porfolio van het bedrijf wordt gegeven. Dat wordt dus spannend.

Hierbij de volledige agenda van maandag:

01:30 uur: Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Jap)

03:45 uur: Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)

06:30 uur: Omzet detailhandel april (NL)

09:00 uur: Inkoopmanagersindex industrie mei (NL)

09:00 uur: DSM-Firmenich - Beleggersdag

09:55 uur: Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)

10:00 uur: Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)

10:30 uur: Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)

15:45 uur: Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)

16:00 uur: Inkoopmanagersindex industrie (ISM) mei (VS)

16:00 uur: Bouwuitgaven - April (VS)

Highlights rest van de week: rentebesluit ECB, banenrapport VS

Beleggers staat een hectische week te wachten, waarbij zoals wel vaker het venijn in de staart zit. Donderdag zou het rentebesluit van de ECB (en vooral het begeleidende commentaar) weleens voor vuurwerk kunnen zorgen. Ondanks de teleurstellende inflatie van vandaag is de algehele marktverwachting nog steeds dat de rente dan voor het eerst omlaag gaat. Spannender is hoeveel verdere renteverlagingen er mogelijk in het vat zitten, al zal ECB-president Christine Lagarde de kaarten waarschijnlijk tegen de borst houden, om zoveel mogelijk speelruimte te hebben.

Ook het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van vrijdag is in potentie market moving. De Federal Reserve heeft twee mandaten: prijsstabiliteit en volledige werkgelegenheid. De nog altijd te hoge inflatie blijft een bron van zorg, maar mocht de arbeidsmarkt verslechteren, dan zou dat een renteverlaging zomaar dichterbij kunnen brengen, zo heeft Fed-president Jerome Powell meerdere malen laten dooschemeren. Mocht de banengroei lager uitpakken dan verwacht, dan zou slecht nieuws goed nieuws kunnen zijn.

Verder komen er woensdag nog meer PMI's, maar dan voor de dienstensector. Het cijferseizoen stelt niets meer voor, maar de beleggersdag van Besi op donderdag zou mogelijk nog nieuws kunnen opleveren. Dat waren wel zo'n beetje de belangrijkste highlights.

Laatste kans: stem op uw favoriete AEX-aandeel

Tot slot: na het weekend komen we met een nieuwe meting van het Nationaal Beleggerssentiment van IEX. Hiervoor vragen we beleggers om een voorspelling van de beurs in juni en hun favoriete en minst favoriete AEX-aandeel. Ditmaal hebben we extra vragen over smallcaps. Heeft u de peiling nog niet ingevuld, dan kan dat dit weekend nog. Uiteraard zullen we de uitslag volgende week op deze site met u delen. Deelnemen kan via deze link.

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond en alvast een gezellig weekend!