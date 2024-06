Live Nation bevestigt datalek Ticketmaster Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Live Nation Entertainment, moederbedrijf van concertkaartjesverkoper Ticketmaster, bevestigt dat een hacker toegang heeft gekregen tot haar gegevens en gebruikersinformatie aan het verkopen is op het dark web. Dit bleek vrijdag uit een registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. De hack werd op 20 mei geïdentificeerd, aldus Live Nation, waarbij vooral gegevens van Ticketmaster werden buitgemaakt. Live Nation gaf vrijdag geen verdere details over de omvang van het datalek. "We werken eraan om de risico's voor onze gebruikers en het bedrijf te beperken en we hebben de politie op de hoogte gesteld en werken met hen samen", zei het bedrijf. Ook stelt Live Nation regelgevende instanties en gebruikers op de hoogte wiens data mogelijk zijn uitgelekt. Verder verwacht het bedrijf geen materiële impact op de bedrijfsresultaten. Het nieuws rond de datalek komt op een slecht moment voor Live Nation, dat eerder in mei ook al werd aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie, omdat het bedrijf een monopolie zou hebben op het gebied van ticketverkoop en concertpromotie. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou Live Nation moeten worden opgesplitst. Bron: ABM Financial News

