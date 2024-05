Europese beurzen sluiten sterke meimaand licht hoger af

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 518,17 punten. De Duitse DAX sloot fractioneel hoger op 18.497,94 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,2 procent in de plus bij een stand van 7.992,87 punten. De Britse FTSE ging 0,5 procent hoger op 8.275,38 punten.

Op weekbasis verloren de Stoxx Europe 600 en Duitse DAX terrein, terwijl op maandbasis een mooie winst overbleef van meer dan twee procent voor beide indexen.

Richting het weekend hadden beleggers vooral aandacht voor inflatiecijfers uit de eurozone en Verenigde Staten.

In de eurozone kwam de inflatie in mei op jaarbasis uit op 2,6 procent, waar 2,5 procent was voorzien. In april stond de inflatie op 2,4 procent. Ook de kerninflatie, die voor de Europese Centrale Bank belangrijk is, nam toe, van 2,7 naar 2,9 procent.

De oplopende inflatie was vooral te danken aan een hogere diensteninflatie. Volgens econoom Bert Colijn van ING was dat effect te zien in verschillende grotere landen, "waarbij Duitsland, Spanje en Frankrijk allemaal een aanzienlijke stijging lieten zien."

Voor de ECB zijn de vooruitzichten voor de loonontwikkeling "bemoedigend genoeg" om de rente volgende week voor het eerst sinds 2019 te verlagen, zei Colijn, maar de vraag blijft hoeveel verlagingen er kunnen volgen.

"De inflatie in mei dient als waarschuwing dat volgende week misschien niet het begin is van een traditionele verlagingscyclus", aldus de econoom van ING.

In de VS bleek de PCE-kerninflatie in april uitgekomen op 2,8 procent, gelijk aan een maand eerder, waar een lichte daling was voorzien. De kernprijzen stegen op maandbasis met 0,2 procent en dat is wat volgens ING nodig is om de deur naar een verlaging in september open te houden.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag ook aandacht voor Chinese inkoopindices, die een krimp van de industrie toonden in mei, terwijl de dienstensector iets minder hard groeide. De detailhandelsverkopen in Duitsland daalden in april met 1,2 procent op maandbasis en met 0,6 procent op jaarbasis.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0863, terwijl de obligatierentes licht daalden. De olieprijzen verloren terrein richting de belangrijke OPEC+ vergadering op zondag.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Rheinmetall goede zaken, met een plus van 2,2 procent. Op afstand wonnen Duitse verzekeraars als Allianz en Hannover Re tot anderhalf procent terrein.

Duitse banken stonden juist onder druk in de DAX, net als Siemens Energy, dat 4,7 procent verloor.

In Parijs waren aandelen van fintechbedrijf Edenred in trek, met een plus van 2,5 procent en zat defensiebedrijf Thales net als Rheinmetall in de lift. Verder won koploper TotalEnergies 2,6 procent. Sectorgenoten Shell en BP eindigden ook in het groen.

Net als donderdag was Capgemini de sterkste daler in de CAC 40, met een verlies van 4,5 procent.

In Brussel won UCB 1,7 procent, nadat de farmaceut een positief advies kreeg van het CHMP voor het mogen toedienen van een zwaardere dosis Bimzelx.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend lager, met een verlies van meer dan een procent voor de Nasdaq.