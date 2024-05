Bedrijfsobligaties zijn (nog) niet interessant

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente staat nu, rond 2,96%, op het hoogste punt van het jaar. Begin van 2023 noteerde de rente nog 2,3%. De Amerikaanse evenknie steeg sinds 1 januari van 3,86% naar 4,57%.

Met stijgende rentes zijn bedrijfsleningen voorlopig geen interessante beleggingscategorie. Want doorgaans zullen de obligatiekoersen dalen indien de rente stijgt.

Overigens klinken uit de fundamentele hoek geluiden dat het renteplaatje kan draaien, zeker aan deze kant van de Atlantische Oceaan.

In de media wordt al volop gespeculeerd op een renteverlaging door de Europese Centrale Bank, mogelijk al begin juni. Dit blijkt uit een recent interview in de Financial Times met ECB-hoofdeconoom Philip Lane.

Kapitaalmarktrente in opwaartse tendens

Een belangrijke prikkel voor de renteontwikkeling is inflatie. Uit het artikel met Lane komt naar voren dat de inflatie in de eurozone en het tempo van de loonstijgingen geleidelijk vertragen. Dat zou dan de de weg vrijmaken voor een eerste verlaging begin juni, mogelijk gevolgd door meer verlagingen later dit jaar.

Opvallend genoeg worden die optimistische geluiden van economen niet bevestigd door de technische renteplaatjes. Zowel op de Nederlandse als de Amerikaanse kapitaalmarktrentes bewegen zijn strakke opwaartse trends zichtbaar.

Vandaag bekijk ik de Nederlandse en Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente. Verder beoordeel ik, in het spiegelbeeld van de gestegen rente, de lange-termijntrends van de trackers op Europese en Amerikaanse bedrijfsleningen.

Nederlandse kapitaalmarktrente

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente tendeert nog steeds opwaarts. Maar de stijgingen worden telkens gevolgd door flinke correcties, waardoor er sprake is van een ingedikt patroon. Zolang deze gematigde stijgende trend intact blijft, zijn obligaties niet interessant.

Er is pas weerstand op 3,33% (de top van 6 oktober 2023). Enkel bij een terugval onder de steun van 2,56% (de bodem van 8 maart) draait het technische plaatje.

Na een vlakke periode krult de 200-dagenlijn van Nederlandse rente weer omhoog. Dit bevestigt het opwaarts gerichte technische beeld.

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente

De Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente beweegt technisch in opwaartse richting. In de recente correctie vormde de Amerikaanse rente een hogere bodem rond 4,33%. Omdat de rente boven de toppen van dit voorjaar weet te blijven, wordt het technische beeld van een stijgend verloop bevestigd.

Deze hogere bodem ligt bovendien ruim boven het low van 3,81% (de bodem van 29 december 2023). Weerstand ligt rond 4,96% (de top van 20 oktober 2023).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de 10-jaars rente in de VS laat een opwaarts verloop zien. Dit bevestigt het stijgende verloop.

Europese bedrijfsleningen

De tracker van Europese bedrijfsleningen, de iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF), oogt op de korte termijn lusteloos. De tracker (ISIN: IE0032523478) hopt heen en weer tussen €121,53 (bodem van 22 april) en €124,49 (top van 27 december 2023).

Maar op de langere termijn oogt het technische plaatje interessant. De de recente dalingen wist de Corporate Bond index (EUR) keurig boven het niveau van de voorgaande toppen rond €120,55 (van medio 2023) te blijven. Het beeld blijft redelijk positief, zolang de koers boven niet onder deze voormalige horde zakt.

De tweede steun ligt op €116,88 (bodem van 6 oktober 2023).

Indien de tussenliggende horde rond €124,49 breekt, komt er ruimte aan de bovenkant vrij. Dan kan de tracker richting €128,26 (top van 5 augustus 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een zwak stijgend verloop zien. Bovendien lijkt de 200-dagenlijn de koers op te vangen. Deze combi wijst op een redelijke technische conditie.











Amerikaanse bedrijfsleningen

De iShares Corporate Bond Index USD tracker (die in Amerikaanse bedrijfsleningen belegt) heeft het technisch lastig. De trend van de Corporate Bond index (ISIN: IE0032895942) is neerwaarts gericht. De toppen en bodems lopen echter in elkaar over. Dit duidt op een gematigd dalend verloop. Er is dus geen sprake van felle verkoopdruk.

De tracker heeft steun rond $98,38 (bodem van 19 april). Blijf voorlopig nog wel voorzichtig. Voor een overtuigende technische verbetering dient de Corporate Bond index (US) eerst de tendens met lagere toppen af te ronden en vervolgens boven de weerstand van $104,88 (top van 29 december 2023) te breken.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een vlak verloop zien. Dit wijst op een neutrale technische conditie.