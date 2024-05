Olieprijzen verder onder druk richting OPEC-bijeenkomst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn verder gedaald in aanloop naar de bijeenkomst van OPEC+ dit weekend. Bij een settlement van 76,99 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag 1,2 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent daalde 0,9 procent op circa 81 dollar. Op weekbasis daalden de olieprijzen rond een procent en op maandbasis kwam het verlies uit op circa 6 procent voor WTI. De aanhoudende zwakte in de vraag naar benzine, ondanks de aftrap van het zomerrijseizoen in de VS, oftewel de periode tussen Memorial Day en Labor Day, remt de olieprijzen, volgens analisten. Wekelijkse gegevens van de Energy Information Administration toonden donderdag aan dat de benzinevoorraden vorige week onverwacht stegen, doordat raffinaderijen harder draaiden. Handelaren zullen de komende tijd letten op tekenen dat de vraag naar benzine zijn verwachte seizoensgebonden stijging zal laten zien. Volgens ING toonden de data van de EIA dat het vierweekse gemiddelde van de vraag naar benzine afgelopen week met 133.000 vaten per dag steeg, een trend die zou moeten aanhouden nu het zomerrijseizoen van start is gegaan. Dit weekend komt OPEC+ bijeen om te bepalen of de productieafspraken worden verlengd. Analisten rekenen daar wel op. Persbureau Reuters meldde eerder deze week al dat OPEC+ leden een overeenkomst overwegen waarbij sommige productieverlagingen tot eind 2025 worden verlengd. OPEC+ stemde eerder in met verminderingen van in totaal 3,66 miljoen vaten per dag, die van kracht blijven tot eind 2024, naast de vrijwillige verlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag die eind juni aflopen. "De markt verwacht dat OPEC+ zijn extra vrijwillige beperkingen zal blijven doorvoeren in de tweede helft van het jaar. Alles minder dan dat zal de olieprijzen op korte termijn verder onder druk zetten", denkt Warren Patterson van ING. Bron: ABM Financial News

