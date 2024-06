AEX voelt rentevrees aan het einde van sterke meimaand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week toch gedaald, nadat maandag nog het record werd aangescherpt tot 916 punten. Met een slotstand op vrijdag van 903,61 punten verloor de AEX 1,3 procent op weekbasis. Vorige week sloot de AEX op 915,21 punten. Dat was toen een winst van 0,2 procent.

Op maandbasis ging de AEX er wel 2,8 procent op vooruit. Volgens beleggingsexpert Justin Blekemolen van Lynx was dit mede dankzij een sterk kwartaalcijferseizoen.

Maar dat kwartaalcijferseizoen is zo goed als voorbij en dus is de aandacht volgens de beleggingsspecialist weer verschoven "naar de plannen van de centrale banken wereldwijd, die voorzichtig blijven over de inflatievooruitzichten."

Daarom ging de afgelopen week veel aandacht uit naar inflatiecijfers uit de eurozone en de Verenigde Staten.

In de eurozone kwam de inflatie in mei op jaarbasis uit op 2,6 procent, waar 2,5 procent was voorzien. In april stond de inflatie op 2,4 procent. Ook de kerninflatie, die voor de Europese Centrale Bank belangrijk is, nam toe, van 2,7 naar 2,9 procent.

De oplopende inflatie was vooral te danken aan een hogere diensteninflatie. Volgens econoom Bert Colijn van ING was dat effect te zien in verschillende grotere landen, "waarbij Duitsland, Spanje en Frankrijk allemaal een aanzienlijke stijging lieten zien."

Voor de ECB zijn de vooruitzichten voor de loonontwikkeling "bemoedigend genoeg" om de rente volgende week voor het eerst sinds 2019 te verlagen, zei Colijn, maar de vraag blijft hoeveel verlagingen er kunnen volgen.

"De inflatie in mei dient als waarschuwing dat volgende week misschien niet het begin is van een traditionele verlagingscyclus", aldus de econoom van ING.

In de VS bleek de PCE-kerninflatie in april uitgekomen op 2,8 procent, gelijk aan een maand eerder, waar een lichte daling was voorzien. Opvallend was verder dat de bestedingen van Amerikanen slechts licht stegen in april, met 0,2 procent, waar dat in maart nog een stijging van 0,7 procent was.

De cijfers waren niet al te spannend en kwamen grotendeels overeen met verwachtingen, maar de inflatie is nog steeds te hoog om een renteverlaging te ondersteunen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Econoom James Knightley van ING wees erop dat de PCE op maandbasis met 0,2 procent steeg. "Dat is wat we moeten zien om de inflatiezorgen van de Fed te sussen, maar één [maand] is niet genoeg."

Volgens Knightley is een reeks van 0,2 procent-metingen nodig tussen nu en september, met een verdere afkoeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt en economie om een renteverlaging door de Fed in september mogelijk te maken.

Volgens hoofdstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis zijn de marktverwachtingen voor renteverlagingen door de Fed snel afgenomen. De kans op een eerste verlaging in september is inmiddels geslonken tot iets meer dan 50 procent, volgens de CME FedWatch Tool. Kijkend naar de rentebesluiten erna, in november en december, wordt de kans dat er dan nog een renteverlaging volgt, inmiddels ingeschat op minder dan 50 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 4,5 basispunten op weekbasis naar 4,517 procent op vrijdag, terwijl de tweejarige variant afgelopen week juist licht daalde, tot 4,92 procent richting het weekend. De Duitse tienjarige Bund bood vrijdag een rendement van 2,672 procent, dat was op weekbasis een stijging van 8 basispunten.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0878. De olieprijzen daalden op weekbasis rond een procent. Zondag komt OPEC+ bijeen om te praten over de gemaakte productieafspraken. De verwachting is dat de verlaging van 2,2 miljoen vaten per dag wordt gehandhaafd.

Stijgers en dalers

Shell ging afgelopen week aan kop in de AEX, met een plus van 1,6 procent op weekbasis, terwijl ArcelorMittal 1,4 procent steeg. Shell won na overnamenieuws op de Amerikaanse energiemarkt. ConocoPhillips nam Marathon Oil over voor 22,5 miljard dollar. Daarnaast kwam er groen licht van aandeelhouders van Hess voor de overname van dat bedrijf door Chevron, hoewel rivaal Exxon Mobil daar nog wel dwars ligt.

Financials ING en ABN AMRO zaten ook in de lift, met plussen van respectievelijk 0,1 en 1,1 procent op weekbasis. ABN AMRO deed afgelopen week in Duitsland een overname. Analisten van ING spraken van een goede deal.

Verder waren er afgelopen week geen winnaars in de hoofdindex.

Aegon, NN Group en ASR noteerden afgelopen week onderaan in de AEX met verliezen van 4,7 tot 7,1 procent. UBS haalde afgelopen week zowel ASR als Aegon van de kooplijst, maar verhoogde wel het koersdoel voor Aegon. ASR noteerde afgelopen week wel ex-dividend.

Alfen deed een poging tot herstel in de Midkap, nadat het aandeel vorige week nog zo'n 13 procent verloor. ING verlaagde wel het koersdoel. Om de dalende waardering te stoppen, moet Alfen weer gaan voldoen aan zijn doelen en outlook en beginnen met deze te overtreffen, vindt analist Tijs Hollestelle, die wel zijn koopadvies liet staan. Het aandeel steeg ruim een procent op weekbasis.

Just Eat Takeaway daalde afgelopen week meer dan 4 procent. Amazon.com wil het belang in Grubhub van Just Eat vergroten. Amazon had al een belang van 4 procent in Grubhub, maar onder nieuwe afspraken kan de e-commercereus het belang verder uitbreiden tot uiteindelijk 18 procent. ING sprak van een mooie uitbreiding van de samenwerking tussen de maaltijdbezorger en de internetgigant.

Fugro steeg 2,9 procent op weekbasis na een koersdoelverhoging van ING. De bank was te spreken over het eerste kwartaal van Fugro en is positief gestemd voor de rest van het jaar. Verder rondde Fugro zijn aandeleninkoopprogramma af. Sectorgenoot SBM Offshore won afgelopen week 2,8 procent. Basic-Fit ging aan kop in de AMX met een plus van 3,7 procent. Van Lanschot Kempen leverde op weekbasis 7,5 procent in.

Galapagos steeg afgelopen week 1,9 procent. Galapagos gaat samenwerken met Adaptimmune Therapeutics, met een optie om de nieuwe generatie TCR T-celtherapie van het Britse bedrijf exclusief te licentiëren voor hoofd- en halskanker en mogelijke toekomstige vaste tumor indicaties, zo werd afgelopen week bekend. Adaptimmune krijgt hiervoor tot 100 miljoen dollar vooraf en kan ook mijlpaalbetalingen en royalty's tegemoet zien. Degroof Petercam ziet geen directe impact voor het aandeel Galapagos, omdat het nog lang zal duren voordat Galapagos klaar is om hiermee de markt te betreden.

In de AScX vervolgde Vivoryon op weekbasis de weg omhoog, waarbij de koers maandag zelfs even meer dan 4,00 euro aantikte. Bij een slotkoers van 2,40 euro op vrijdag steeg het aandeel afgelopen week ruim 13 procent. Vivoryon zit in de lift sinds de aankondiging van het biotechbedrijf vorige week dat zijn middel varoglutamstat potentie toont als behandeling tegen nierziekte. Vivoryon kondigde in april aan te zullen stoppen met de ontwikkeling van varoglutamstat als behandeling bij Alzheimer, nadat in maart bekend werd dat het middel bij Alzheimer geen verbetering liet zien op cognitief gebied. In reactie op dat nieuws, implodeerde de aandelenkoers, tot een dieptepunt van rond de 0,50 euro.

Pharming daalde op weekbasis 1,4 procent, na het nieuws dat de lopende regulatoire beoordeling van het middel leniolisib voor de behandeling van APDS in de Europese Unie vertraging oploopt.

Bij de smallcaps ging verder PostNL 6,8 procent hoger op weekbasis na overnamenieuws in de sector. International Distribution Services, de eigenaar van het Britse Royal Mail wordt overgenomen door EP Corporate, het investeringsvehikel van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky, voor 3,60 pond per aandeel IDS, plus 0,10 pond dividend per aandeel. Kretinsky heeft een belang van bijna 30 procent in PostNL.

B&S Group leverde 8 procent op weekbasis. Het aandeel noteerde ex-dividend.

Azerion steeg afgelopen week 1,4 procent na cijfers, terwijl Renewi 2,4 procent won na het openen van de boeken en de aangekondigde verkoop van UK Municipal. Degroof Petercam uitte zich vooral ontevreden over de verkoopprijs van UK Municipal. ABN AMRO Oddo vindt het wel een goede zet. Ook Berenberg was positief.