AEX breekt voorgaande top

De AEX breekt toch door de weerstand 894,52 punten. Hoewel dit de opwaartse tendens bevestigt wil ik de matige stand van de indicatoren in herinnering roepen. Zowel de moneyflow-indicator (geldstroom) als de A/D-ratio (draagvlak) blijven achter.

Dit geeft aan dat er geen vers geld de Nederlandse aandelenbeurs binnenstroomt. Tegelijkertijd blijft het draagvlak van de markt broos.

Ook het feit dat de Nederlandse beurs als nagenoeg enige beurs ter wereld een all-time high bereikt, is reden voor argwaan. Al heeft ook de FTSE100 in Londen gisteren een nieuw record neergezet.

Vandaag beoordeel ik het koersverloop van de AEX, evenals de moneyflow-indicator en de A/D-ratio.

AEX-index breekt door

De AEX-index breekt boven de weerstand 894,52 punten (top van 12 april). Technisch wordt 920 het volgende opwaartse koersdoel.

De recente hogere koersbodem rond 858,09 punten (bodem van 19 april) is blijkbaar sterk genoeg voor een nieuwe rally. De recente trendbreuk wordt hiermee overruled.

Het technische beeld trekt aan, nu de recente top overtuigend wordt gebroken.

Zoals gemeld, wordt de uitbraak echter niet gevalideerd door de kwaliteitsindicatoren. Zowel de moneyflow-indicator (geldstroom) als de A/D-ratio (draagvlak) bespreek ik hieronder.

Geldstromen blijven achter

De moneyflow-indicator heeft haar piek eind maart neergezet. Sindsdien is de stijgende trend afgebroken en de indicator gedaald.

De schade is overigens beperkt, want sinds oktober is de trend van de moneyflow nog steeds opwaarts gericht.

De moneyflow kan verborgen koop- of verkoopdruk blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop: de moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

Een uitleg van de moneyflow-indicator kunt u onderaan deze column vinden.

Draagvlak onder Nederlandse beurs nog niet goed uitgehard

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs blijft zeer duidelijk achter bij de koerssprong van de AEX. De Advance/Decline-ratio (A/D-ratio) is al sinds eind december zijwaarts gericht.

Het haperende verloop van de Advance/Decline-ratio signaleert dat het aantal stijgers op de beurs achterblijft ten opzichte van het aantal dalers. Een uitleg van de Advance/Decline-ratio kunt u onder de grafiek vinden.

Uitleg Advance/Decline ratio

De Advance/Decline-ratio, ook wel hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruitloopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt erop dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

Omdat wij een cumulatieve berekening maken van de verhouding stijgers/dalers, gedraagt de A/D-ratio zich als een index, met zowel stijgende als dalende trends. 'Cumulatief' houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van de berekening.

De waarden in de prijs-as zijn niet van belang, het gaat vooral om de richting van deze indicator. Cumulatieve berekeningen worden vaak uitgedrukt door middel van grafieken of tabellen.

De A/D-ratio is lastig te doorgronden. Op presentaties en seminars gebruik ik, om deze indicator inzichtelijk te maken, vaak onderstaand gesimplificeerd voorbeeld:

Stel, de Nederlandse economie wordt gevormd door 100 bedrijven.

In een bepaalde periode groeit die economie met 5%.

Slechts 10 bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk.

Dan dragen de overige 90 bedrijven dus niet bij aan die groei.

De conclusie zou dan zijn dat het fundament onder de economische groei niet echt sterk is, want slechts een minderheid van de bedrijven stimuleert de algehele prestaties van de economie.

Stel dat die 100 bedrijven de Nederlandse beurs zouden vormen:

De beursindex stijgt in een bepaalde periode met 5%.

Maar slechts 10 van die 100 aandelen boeken in die periode koerswinst.

De overige 90 dragen dus niet bij aan de opmars van de beursindex.

De A/D-ratio van de beurs stijgt dan niet met de beurs mee (en daalt waarschijnlijk nog).

De conclusie is dan dat het draagvlak onder de beurs niet sterk is.

Slechts een minderheid van de aandelen draagt bij aan de algehele prestaties van de beursindex.

In bovenstaand gesimplificeerd voorbeeld zou de A/D-ratio een dalende tendens vertonen, want slechts 10 van de 100 gevolgde aandelen eindigen in de plus. In dezelfde periode zou de beursindex licht oplopen.

Uitleg geldstroom

De moneyflow wordt afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de money flow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De moneyflow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs zijwaarts met oplopende omzetten: de moneyflow stijgt. Er is instroom van vers kapitaal.

Beurs zijwaarts met afnemende omzetten: de moneyflow daalt. Er is een kapitaalvlucht.

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Het volume van een positieve dag (als de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld. En dat van een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgetrokken.

Een stijgende moneyflow duidt dus op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende money flow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De money flow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.