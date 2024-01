'Eerste vijf dagen van het jaar-barometer' springt op rood

Aandelenbeurzen hebben de slechtste start van het beursjaar in lange tijd gemaakt. Sinds eind december verloor de AEX bijna 1%. Het is niet de meest betrouwbare indicator, maar de 'eerste 5 dagen van het jaar-barometer' staat hierdoor op rood. Deze indicator zou aangeven dat we in 2024 geen positief jaar zouden mogen verwachten.

Deze waarneming is gebaseerd op statistisch onderzoek, waaruit blijkt dat de eerste beursdagen van januari de rest van het beursjaar redelijk goed voorspellen. Zeker in het geval van een positieve start (in de eerste 5 dagen) wijzen onderzoeken uit dat dan meestal een positief beursjaar volgt. Overigens volgt na een negatieve start van het jaar vaak een vlak beursjaar.

Sinds 1950 heeft de 'eerste 5 dagen van het jaar-barometer' het op Wall Street slechts 10 keer fout gehad, wat betekent dat de nauwkeurigheidsratio 85,7% bedraagt. Ook in 2023 heeft deze indicator het positieve beursjaar correct voorspeld.

We moeten hier een slag om de arm houden. Wat deze indicator minder betrouwbaar maakt, is dat de Amerikaanse aandelenmarkten sinds 1950 bijna 70% van de tijd in de plus zijn gesloten. De tien fouten waren in die jaren waarin de markt na een januari met dalingen hoger eindigde.

Verder blijkt dat een slechte start niet altijd tot een slecht beursjaar leidt. De 'eerste 5 dagen van het jaar-barometer' voorspelt dus vooral goed in positieve beursjaren.

Prestaties

Op de betrouwbaarheid van de 'eerste 5 dagen van het jaar-barometer' valt dus wel wat af te dingen, waarvan akte. Desondanks wil ik u de uitkomsten van de barometer voor 2024 niet onthouden.

Zo hebben de beurzen in de eerste vijf sessie van dit jaar gepresteerd:

SOX: -2,70%

China Shanghai Composite index: -2,40%

CAC40: -1,23%

Nasdaq: -1,12%

AEX: -0,98%

Eurostoxx50:-0,80%

S&P500: -0,49%

Nikkei: -0,26%

DAX: -0,21%

Dow Jones: +0,03%

FTSE/MIB (Italië): +0,72%

Bel20: +0,77%

IBEX35 (Spanje): +1,05%

PSI (Portugal): +1,28%

5 dagen-barometer geeft geen groen licht

De signalen voor Europa zijn verdeeld, waarbij vooral Zuid-Europese beurzen het opvallend goed doen. Aan de negatieve kant vallen de flinke dalingen bij tech (-1,12%) op, in het bijzonder bij halfgeleiders (-2,70%). Bovendien lijkt China nog niet uit de problemen. Ik zie ook dat Wall Street er op basis van deze indicator niet positief voor staat.

Op basis van de 'eerste vijf dagen van het jaar-barometer' trek ik voor 2024, met een flinke slag om de arm, de volgende conclusies:

Statistisch zouden we aan de vooravond van een mogelijk grillig beursjaar staan

Wall Street heeft met op deze barometer slechtere papieren dan Europa

Technologie ligt er dit jaar het minst sterk bij

China is nog niet uit het dal

Januaribarometer

Bovengenoemde barometer/vijfdagenregel is overigens een andere dan de beurswijsheid 'As January goes, so goes the year'. Die stelt dat de hele maand januari een graadmeter vormt voor de rest van het jaar. Een goede januarimaand zou, volgens deze beurswijsheid, een voorteken zijn van een goed beursjaar. Maar dat weten we pas over drie weken.

In dit artikel doe ik een kortetermijnbeoordeling van de AEX, Euro Stoxx 50, DAX, CAC 40, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite, SOX, Shanghai Composite en Nikkei 225-index. Wat technisch opvalt is dat alle indices op de kortere termijn flink corrigeren, maar niet overal technische verzwakkingen laten zien.

AEX-index verzwakt

De AEX-index laat met de doorbraak van de stijgende trend en de koersbodem van eind december een technische verzwakking zien. Deze signalen geven lichte verkoopdruk aan.

De doorbraak en slotstand van de Nederlandse beurs onder de decemberbodem maakt naar onderen ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun 752,81 punten (bodem van 17 november 2023). Weerstand ligt op 795,20 punten (gevormd op 28 juli 2023).

DAX-index test steun

De DAX valt terug in een pullback-scenario. Zolang de koers boven de voorgaande top rond 16.490,13 punten (van 28 juli 2023) weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Weerstand ligt rond 19.000,00 punten (berekend koersdoel).

CAC 40-index glijdt snel weg

De CAC 40 geeft met de doorbraak van de stijgende trend en de decemberbodems wat technische zwakte weer. Ook het gegeven dat de CAC onder de top van eind juli is gezakt wijst op verkoopdruk.

Technisch maakt de Franse beurs neerwaarts ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun 7.213,74 punten (bodem van 28 november 2023).

Weerstand is gevormd op 7.653,99 punten (top van 14 december 2023).



Euro Stoxx 50 draait neerwaarts

De Euro Stoxx 50-index verzwakt technisch bezien, nu een bodem rond 4.500 punten is gebroken. Ook heeft de Euro Stoxx 50 een eerste lagere top gevormd, hetgeen wijst op nieuwe verkopers.

De stijgende fase komt achter ons te liggen. Houd rekening met verdere terugval met een koersdoel rond steun 4.328,12 punten (bodem van 28 november 2023).

Weerstand ligt op 4.593,11 punten (top van 14 december 2023).



Dow Jones maakt pas op de plaats

De Dow Jones-index geeft technisch iets aan kracht terug. De index zakt weer terug onder de koerstop van medio december, waarmee het technische plaatje licht verzwakt.

Zolang de stijgende trend intact is, kunnen we niettemin positief blijven. We zien steun op 37.010,48 punten (bodem van 20 december 2023). Weerstand ligt rond 37.837,12 punten (gevormd op 2 januari).



S&P 500 doet pullback-dip

De recente daling zorgt ervoor dat de S&P 500 terugzakt naar de voormalige weerstand, gevormd door een oude koerstop op 4.590,83 punten (van 31 juli 2023). Zolang de S&P 500 hierboven weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve visie.

Weerstand wacht rond 4.818,40 punten (gevormd op 4 januari 2022).



Nasdaq Composite zit in een pullback-scenario

De recente correctie brengt de Nasdaq terug naar de voorliggende koerstop van 19 juli rond 14.446,55 punten. Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk.

Weerstand ligt op 16.212,23 punten (gevormd op 22 november 2021).



SOX zakt naar oude koerstoppen

Ook de SOX-index doet een pullbackje. De recente correctie brengt de Amerikaanse halfgeleidersindex terug naar de voorliggende koerstoppen van 26 juli. Deze bieden steun op 3.862,24 punten.

Weerstand ligt op 4.500,00 punten (berekend koersdoel).



China Shanghai Composite-index beweegt neerwaarts in een zwak dalende trend.

De China Shanghai Composite-index stabiliseert binnen de neerwaartse trend. De huidige adempauze geeft aan dat de verkoopdruk op de Chinese beurs afneemt. We worden iets minder negatief. Bij een daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat.

Steun ligt er rond 2.863,65 punten (bodem van 27 april 2022). Enkel na een slotstand boven weerstand 3.003,75 punten (gevormd op 12 december 2023) komt er mogelijk opwaarts potentieel vrij.





Nikkei 225 zet weerstand 33.772,89 onder druk

De Nikkei 225-index laat een zijwaartse trend zien. De steun bevindt zich rond 30.487,67 (bodem van 4 oktober 2023) en de weerstand rond 33.772,89 punten (gevormd op 19 juni 2023). De vraag lijkt aan de Japanse beurs weer aan te trekken, nu een potentiële hogere koersbodem wordt gevormd.

Indien de Japanse beurs de weerstand weet te breken, verbetert het technische plaatje verder.