Technische correctie AEX gaat gepaard met wegleggend geld

De recente opleving van de AEX wordt vergezeld door een zwakke moneyflow-indicator. Dit signaleert dat er nog steeds geen vers geld de Nederlandse aandelenbeurs binnenstroomt.

Daar staat tegenover dat de moneyflow-indicator in de voorgaande weken fors is gedaald. Het lijkt er dus op dat beleggers wat van hun belangen op de Nederlandse beurs op het droge trekken. Het steile ultrakorte uptrendje van de AEX is gebroken. Wat wel opvalt is dat het wat oudere stijgende trendkanaal, vanaf eind oktober, intact is.

Dit impliceert dat er op korte termijn wel, maar op langere termini weinig technische schade is. De Nederlandse beurs volgt op korte termijn de winstnemingen op Wall Street die mede onder invloed van een stijgende rente tot stand kwamen. Vandaag beoordeel ik het koersverloop van de AEX, samen me de money flow-indicator.

AEX-index nog niet uit de problemen

De AEX-index is in de afgelopen dagen technisch bezien wat verzwakt. De AEX-index laat met de doorbraak van het ultrakorte steile stijgende trendje en de koersbodem van begin april een technische verzwakking zien.

Er is ook nog een gap gevormd, een gat op de koersgrafiek, tussen 876 en 881. Deze signalen geven verkoopdruk aan, hoewel de technische schade te overzien is. Want het wat oudere opwaarts gerichte trendkanaal vanaf eind oktober is nog intact.

De Nederlandse beurs heeft technisch naar onderen ruimte voor een koersdaling. In het slechtste geval zakt de index richting steun 829,66 punten (bodem van 17 november 2023). Dit niveau fungeert als een pullback steun, gevormd door de oude top van november 2021.

Weglekkende geldstromen

De afgelopen weken was er duidelijk sprake van weglekkende geldstromen. De moneyflow-indicator heeft eind maart de stijgende trend afgebroken. Er is dus weer sprake van kapitaalvlucht uit de aandelenbeurs.

De schade is overigens beperkt, want sinds oktober is de trend van de moneyflow nog steeds opwaarts gericht. De geldstroomindicator gaf in de periode oktober, november en stukje december een stijgend verloop weer. Dit bevestigde de instroom van nieuw kapitaal richting aandelen. Parallel hieraan is de aandelenbeurs gestegen en de rente gedaald.

De moneyflow kan verborgen koop- of verkoopdruk blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop: de moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.



Uitleg geldstroom

De moneyflow wordt afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de money flow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de money flow bij.

De money flow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs zijwaarts met oplopende omzetten: de moneyflow stijgt. Er is instroom van vers kapitaal.

Beurs zijwaarts met afnemende omzetten: de moneyflow daalt. Er is een kapitaalvlucht.

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Het volume van een positieve dag (als de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld. En dat van een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgetrokken.

Een stijgende money flow duidt dus op de instroom van vers kapitaal. Een dalende money flow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende money flow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De money flow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.