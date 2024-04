TA: ASML nadert de pullback-steun

Nu ASML flink is gedaald, is de vraag gerechtvaardigd of het Koop-de-Dip scenario al uit de kast kan. De pullback-steun €777 biedt een zeer sterk vangnet.

In mijn laatste update over ASML, vorige week, kwalificeerde ik het aandeel als technisch kwetsbaar. Maar ik gaf ook aan dat de zeer sterke pullbacksteun rond €777,50 (top van 19 november 2021) als vangnet zou kunnen fungeren. De koers is sindsdien zo´n 10% gedaald, de steun kom nu rap in zicht. Op het moment van schrijven moet ASML nog zo´n 6% overbruggen voordat het vangnet €777,50 wordt getest.

Koop de dip

De vraag is dan ook gerechtvaardigd of het Koop-de-Dip scenario al uit de kast kan. Wat mij betreft is het nu nog net te vroeg om al kooporders in te leggen. Technisch bezien zijn hiervoor twee redenen:

De oude steun €858,10, van 29 februari, ligt nog vlak boven ons. Die kan nu als weerstand fungeren

Op de kortetermijn is er een patroon met lagere toppen. Er hangt blijkbaar nog verkoopdruk boven de markt.

De dalende tendens van de moneyflow geeft aan dat beleggers nog steeds kapitaal aan ASML onttrekken

Ik zou pas in de buurt van de sterke pullbacksteun €777,50 de eerste stukken oprapen.

Bij een bodem boven deze pullbacksteun zou ook de rest van de beurs kunnen verbeteren. Chippers hebben een voortrekkersrol op de Nederlandse beurs.

Ik heb deze sector hier vaker besproken, onder andere in mijn eerdere editie over ASML.

De sector halfgeleiders is cruciaal voor de Nederlandse aandelenbeurs. Dat kan ook niet anders: chips zijn verweven in de gehele samenleving en zitten in nagenoeg elk denkbaar product.

Vandaag bespreek ik ASML op korte en op lange termijn, alsmede op basis van de meerjarengrafiek.

Korte termijn: ASML tendeert neerwaarts

Op de kortetermijn ligt ASML er technisch niet echt sterk bij. Recent heeft ASML de kortetermijn stijgende trend (vanaf januari) gebroken. De lagere topjes van de afgelopen weken signaleren lichte verkoopdruk. Na het all-time high op €958,40 (gevormd op 8 maart) is er 12 april een lagere top gevormd rond €934.

Zeker nu de steun €858,10 van de bodem van 29 februari) is gebroken, oogt het beeld zwakjes. Het volgende vangnet ligt pas op €777,50 (top van 19 november 2021). Dit niveau zal als pullbacksteun fungeren. In de correctieve fase naar de steun van €777,50 zou een buy the dips-scenario dus interessant kunnen zijn.

De relatieve-sterktelijn (glooiende blauwe lijn) buigt wat af. Dit geeft aan dat ASML, in elk geval op de kortetermijn, mindere prestaties laat zien vergeleken met de rest van de markt.

De dalende moneyflow geeft aan dat beleggers nog steeds kapitaal aan ASML onttrekken.

Lange termijn: ASML nadert pullback €777,50

ASML ondergaat winstnemingen binnen de stijgende trend. De koers zakt nu richting de voorgaande top op €777,50 (van 19 november 2021). Zolang ASML hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Weerstand ligt rond €958,40 (gevormd op 8 maart).

Op de langeretermijn is het plaatje prima. Hogere koersbodems geven aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt.

Bij een daling naar €777,50 zal het technische plaatje geen schade ondervinden. Een Koop-de-Dip scenario kan dan uit de kast.

De stijgende 200-dagenlijn geeft aan dat de langeretermijnconditie sterk is. De stijgende B.O.B.-lijn geeft aan dat ASML, op de langere termijn, sterker presteert dan de rest van de markt.







Meerjaren: ASML komt in de koopzone terecht

De meerjarengrafiek van ASML is zeer duidelijk opwaarts gericht. De parabolische bodemlijn P geeft de versnelling van de afgelopen jaren aan.

De uitbraak door het oude all-time high rond €777,50 heeft een koopsignaal opgeleverd. Dit houdt dat huidige terugval naar die oude top rond €777,50 (PB) gezien mag worden als een nieuwe koopkans.

ASML lijkt, in de huidige correctie, in de koopzone terecht te komen.