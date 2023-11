Slotcall: AEX met de hakken over de sloot, rentes en chippers geven lucht

Het houdt niet over, maar het telt als een stijging: de AEX sluit +0,05% hoger op 735,74.

Het was een beursdag waarop de Amsterdamse hoofdindex grotendeels in mineur verkeerde, om tegen het einde van de dag op te veren. In Amerika dalen de rentes weer en dat geeft lucht aan - met name - de techaandelen. Ook in Amsterdam bleken de chippers weer eens de uitblinkers in de AEX.

Wel opvallend, want er was, zoals Arend Jan Kamp het omschrijft, weer eens 'reuring' in chipland. Reuring, die zoals gewoonlijk weer te maken heeft met de geopolitieke dans tussen China en de VS. Met Europa - in de vorm van ASML & Co - als zeer betrokken toeschouwers.

Op de koers van de Nederlandse chippers lijkt het vandaag geen effect te hebben.

Reuring in chip-land, want #Baidu zet #Nvidia aan de kant voor #Huawei en hoe moet het dan met #ASML? Alles over deze opmerkelijke move en hoe ver is en hoe ver komt China met chips? https://t.co/QAbHBslhwB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 7, 2023

Uiteindelijk is rente de drijvende factor achter de grote koersbewegingen op dit moment. Hoewel centrale bankiers hun best doen om krachtige taal te blijven uitslaan en aangeven de strijd tegen de inflatie nog niet gestreden is, lijkt de trend in de rente weer even omlaag te zijn.

The majority of commentary on the Federal Reserve this morning is focused on indications that yesterday’s Fed remarks point to a push against the recent sharp drop in yields, fearing that it is a premature loosening of financial conditions. Thus, yesterday’s reversal in yields… pic.twitter.com/eYNb7wvghC — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) November 7, 2023

Ziehier de vlot dalende 10-jaarsrentes van vandaag:

Voor aandelenmarkten is dat nu even goed nieuws:de S&P 500 is zelfs op weg naar een zevende dag van stijging op rij, voor het eerst in 2023.

Groeiend dividend KPN

KPN presenteerde op de Capital Markets Day vandaag 'solide en haalbare' doelstellingen voor de middellange termijn. De snelle uitrol van het glasvezelnetwerk blijft een belangrijke speerpunt, maar ook de aandeelhouders worden niet overgeslagen: de komende vier jaar moet het dividend met 7% per jaar omhoog.

Dividend KPN gaat de komende jaren stevig omhoog IEX Premium https://t.co/tD0CR78QIr via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 7, 2023

OCI en Kendrion

OCI en Kendrion presenteerden Q3-cijfers vandaag en die vielen in beide gevallen niet in goede aarde. In beide gevallen rapporteerde het bedrij een omzet- en winstdaling. OCI blijft zelf positief over het herstel van de belangrijke kunstmestprijzen en heeft adviseurs in de arm genomen om 'strategische opties' te bekijken. De analyse van de cijfers door analist Peter Schutte leest u hier.

Bij Kendrion - leverancier aan de autosector - is de tegenwind nog iets harder gaan waaien. De Chinese economie blijft haperen en de Duitse economie worstelt met een recessie - net twee landen waar Kendrion relatief sterk van afhankelijk is.

Maar tegenwind houdt niet eeuwig aan, dus de vraag is hier vooral: wanneer zit er verbetering aan te komen? Analist Martin Crum verkent:

Economische cyclus zit ook Kendrion dwars IEX Premium https://t.co/kQbbKEtBHh via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 7, 2023

De brede markt

De AEX houdt op het eind net de voeten droog, en is daarmee een witte raaf in Europa

AMX eindigt nét in de min, de AScX gaat onder leiding van PostNL en Kendrion met 1,2% onderuit

In Amerika staat alles in het groen en lijkt een 7-daagse S&P-streak in de maak

De rentes dalen: zie hierboven

De dollar loopt op, EURUSD duikt weer onder $1,07

De olieprijs (WTI) loopt rap terug en noteert op $78 rond

Bitcoin blijft een beetje hangen onder de $35.000, goud doet hetzelfde onder $2.000

Stijgers & dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

De chippers leiden de AEX-index, samen met Wolters Kluwer en RELX

Philips (+0,6%) ontvangt geld van de Gates Foundation, maar het aandeel bivakkeert in de middenmoot

Dat geldt ook voor KPN, ondanks die Capital Markets Day

Adyen (-2,6%) presenteert morgen de nieuwe strategie, vandaag is het hekkensluiter in de AEX

In de Midkap-afdeling leiden Allfunds (2,9%), CTP (+1,6%) en Just Eat Takeaway (1,4%) de dans

Ebusco (+2,9%) is bezig met een nieuwe poging om de bodem achter zich te laten

Ook TomTom (+1,8%) is zich weer omhoog aan het worstelen

PostNL ging gisteren al 12% onderuit op cijfers en voegt daar nog eens -6% aan toe

Kendrion kwam vandaag met cijfers (zie hierboven) en kon de markt nog niet betoveren met vergezichten: -3,5%

OCI kwam met een omzethalvering en krijgt -4,8% om de oren

De olieprijs loopt terug en dat merkt Shell: -1,9%. (En SBMO -2%)

De agenda

De wekker gaat vroeg af morgen, want vanaf 7 uur gaat het los op de newswires. Let ook op de belangrijke beleggersdag van Adyen, waar het bedrijf zijn nieuwe strategie bekend gaat maken. Lees hier onze vooruitblik daarop. Ook nabeurs blijft het morgen nog lang cijfers regenen.

Adyen - beleggersdag

07:00 ABN AMRO - Cijfers derde kwartaal

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers derde kwartaal

07:00 Adidas - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Airbus - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Bayer - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Credit Agricole - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 E.ON - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens Healthineers - Jaarcijfers (Dld)

08:00 Inflatie - Oktober def. (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - September (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - September (VS)

18:00 AMG - Cijfers derde kwartaal

18:00 Euronext - Cijfers derde kwartaal

22:00 AMC Entertainment - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers derde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Iets te vroeg voor gas-optimisme?

Germany No Longer Fears Cold Winter Without Gas - DWhttps://t.co/c1P2HAuMHe — LiveSquawk (@LiveSquawk) November 7, 2023

Eurodollar weer richting pariteit?

Euro to Remain Weak, to Fall to $1.02 By Mid-2024, HSBC Says



The euro will remain weak, falling to $1.02 by mid-2024 due to a weak eurozone economy versus a "very strong, long-lasting recovery in the U.S.," Dominic Bunning, head of European FX research at HSBC says in a webinar… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) November 7, 2023

De outperformance van Amerikaanse aandelen sinds de financiële crisis wordt niet alleen verklaard door stijgende bedrijfswinsten.

Performance van S&P500 vs rest van de wereld. Sinds begin van de financiele crisis een rechte lijn omhoog. Dat komt grotendeels door de uitstekende winstontwikkeling in US. Dat is de donkere lijn. Het verschil tussen deze lijnen is dat Amerikaanse aandelen steeds duurder werden. pic.twitter.com/tr4Yj8LHY6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 7, 2023

Oei, de gestaag krimpende Duitse industrie: