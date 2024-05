Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 0,2 procent op 5.255,09 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 16.840,16 punten. De Dow Jones index verloor 0,7 procent op 38.190,61 punten, onder meer door een koersval van het aandeel Salesforce.

"De VIX-index steeg op woensdag met meer dan 10 procent en sloot boven de 14 punten. Deze beweging vertaalde zich ook in stijgende yields van Amerikaanse staatsobligaties", zag Justin Blekemolen van online broker Lynx.

Het 'risk-off'-sentiment zorgde voor een daling van de aandelenindices, zag de beleggingsspecialist en dat risicomijdende sentiment blijft donderdag hangen, hoewel de obligatierentes weer dalen.

Amerikaanse groeicijfers kwamen donderdag iets hoger uit dan verwacht, terwijl de PCE-inflatie over de eerste drie maanden juist een lichte afkoeling liet zien ten opzichte van een eerdere raming.

In de eerste drie maanden groeide de Amerikaanse economie met 1,3 procent, waar 1,2 procent was voorzien, terwijl de kern-PCE uitkwam op 3,6 procent. Uit voorlopige cijfers bleek eerder nog een groei van 1,6 procent in het eerste kwartaal en een PCE-kerninflatie van 3,7 procent.

De blik van beleggers verschuift nu naar de actuele PCE-inflatie over de maand april, die vrijdagmiddag verschijnt. "Een meevallend cijfer kan een opluchtingsrally in obligaties veroorzaken. Het tegenovergestelde geldt als de cijfers slechter zijn dan verwacht. Maar de spanning in de obligatiemarkten neemt toe", volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag 7 basispunten lager op 4,552 procent, terwijl de tweejarige variant 5 basispunten daalde tot 4,935 procent.

Er wordt gerekend op een PCE-inflatie van 2,7 procent in april en een kerninflatie van 2,8 procent, wat erop zou wijzen dat de inflatiedruk iets aan het afnemen is. De aandacht zal opnieuw uitgaan naar de dienstensector, waar de opwaartse druk op de consumentenprijzen vooral zit.

"Hoger dan verwachte cijfers, die wijzen op aanhoudende prijsdruk, kunnen het voor de Fed moeilijker maken om de rente de komende maanden te verlagen. Beleidsmakers hopen daarom waarschijnlijk op een misser bij de kern-PCE, vooral bij het maandcijfer, zonder opwaartse bijstellingen van cijfers voor eerdere maanden", schreven marktanalisten van CMC Markets eerder in een vooruitblik.

De marktverwachting voor een renteverlaging door de Fed in september is inmiddels gedaald tot rond de 50 procent, terwijl een minderheid van de markt momenteel rekent op een tweede verlaging in november of december.

John Williams van de New York Fed verwacht dat de inflatie in de VS in de tweede helft van het jaar weer zal gaan afkoelen en volgend jaar dichter bij de doelstelling van 2,0 procent van de Federal Reserve zal uitkomen. Dit zei de vertrouweling van Fed-voorzitter Jerome Powell, met stemrecht in het FOMC, donderdag in een toespraak bij de Economic Club of New York.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam afgelopen week uit op 219.000, een stijging met 3.000. De verwachting lag op 218.000 aanvragen. De aanstaande woningverkopen in de VS daalden in april met 7,7 procent en dat was veel harder dan verwacht.

De olieprijzen daalden anderhalf procent. De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week met 4,2 miljoen vaten gedaald, maar de benzinevoorraden stegen met 2 miljoen vaten en de voorraden stookolie zelfs met 2,5 miljoen vaten.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0843.

Bedrijfsnieuws

Softwarebedrijf Salesforce meldde een beter dan verwachte aangepaste winst per aandeel maar de omzet viel, net als de vooruitzichten voor het komende kwartaal. Het aandeel verloor donderdag dan ook meer dan 20 procent.

Best Buy heeft in het eerste kwartaal niet voldaan aan de omzetverwachtingen, maar wees daarbij wel op hogere winsten en lagere kosten, ondanks de zwakkere vraag naar consumentenelektronica. De outlook was vrij optimistisch. Het aandeel steeg 12,5 procent.

Foot Locker heeft in het eerste kwartaal de winstverwachtingen overtroffen en de ingezette herstructurering lijkt vruchten af te werpen. Aandelen van de sportwinkelketen stegen bijna 18 procent. Nike won 2,2 procent.

HP steeg liefst 19 procent op een hoger dan verwachte aangepaste winst per aandeel en een kleiner dan verwachte omzetdaling.

Agilent Technologies verlaagde zijn omzet- en winstverwachting, omdat de markt "minder snel herstelt dan verwacht". Het aandeel van de fabrikant van wetenschappelijke meetinstrumenten koerste 8 procent lager.

AI-bedrijf C3.ai meldde een sterker dan verwachte omzet en steeg bijna 18 procent.

Faraday Future Intelligent Electric herstelde beperkt van de koersklap van woensdag, toen het aandeel ruim 60 procent meer waard werd. De koers van de tech-startup noteerde donderdag 22 procent in de plus.

Retailer American Eagle Outfitters stelde teleur met de omzetcijfers en het aandeel daalde 6,5 procent.

Kohl's kwam donderdag met een winstwaarschuwing, nadat de warenhuisketen in het afgelopen kwartaal onverwacht in de rode cijfers dook. Het aandeel verloor 23 procent.