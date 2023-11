Morgen is het erop of eronder voor Adyen

Morgen moet het gebeuren, het is Uur U voor Adyen.

Het bedrijf maakt de nieuwe strategie bekend, copy paste uit de eigen agenda:



Geloof maar dat de hele sector meekijkt, want het is een drama dit (na)jaar met digitale betaalaandelen, om ze zo maar even te noemen. PayPal werd afgeserveerd, Worldline ging zelfs bijna -60% op Q3's en wij maar denken dat die -39% van Adyen op Q3's veel was. CAB Payments deed zelfs -72% op cijfers.



Onze analist Martin Crum heeft een maand geleden al luid en duidelijk uiteengezet wat er morgen op het spel staat. Citaat:

Adyen zal op die beleggersdag de markt vooral dienen te overtuigen van de haalbaarheid van de doelstellingen op de middellange termijn. Dat geldt onder andere voor de CAGR - Compound Average Growth Rate - van 25 - 33% van de omzet en de Ebitda-marge van meer dan 65%.

Om met het eenvoudigste deel te beginnen: de nagestreefde Ebitda-marge van meer dan 65% op de lange termijn is ambitieus, maar in onze optiek wel haalbaar. Het eerste halfjaar rapporteerde Adyen weliswaar een tot 'slechts' 43% geslonken Ebitda-marge (1H22: 59%), maar dat had alles te maken met een forse uitbreiding van het werknemersbestand.

Voor het idee: had Adyen ervoor gekozen het werknemersbestand niet met zo'n 16% uit te breiden, dan was die Ebitda-marge ruim boven de 50% uitgevallen. Ook dat is weliswaar nog ver verwijderd van de langetermijndoelstelling van meer dan 65%, maar in ieder geval niet de nu gerapporteerde 43%.



Het minder eenvoudige deel van het maken van taxaties voor Adyen ligt bij de projecties voor de omzetgroei. De middellangetermijndoelstelling is weliswaar glashelder - een bandbreedte tussen de 25 en 33% - maar daar kwam het concern het afgelopen halfjaar alvast niet aan, met 21%.

De concurrentie in de VS verhardt en wordt ook deels op prijs gevoerd. Dat is iets waar Adyen niet in meegaat, maar dat gaat dus wel ten koste van de omzetgroei.

De beleggersdag zal hopelijk meer inzicht verschaffen in hoe het concern gemiddeld gesproken een omzetgroei van 25 à 33% denkt te gaan behalen.



Kortom, het is gedaan met die schitterende oplopende winst- en omzetcijfers, want de sector is veel volwassener en competitiever geworden. Niet te vergeten: de gestegen rente heeft korte metten gemaakt met de eindeloze waarderingen die op lucratieve groeiaandelen als Adyen werden geplakt.



Om het beeld compleet te maken: de verwachte groei van de vrije kasstroom en de marges is dus ook tot staan gekomen.



Tot slot de waardering versus de rente:



Adyen mag bijna niet teleurstellen, want ondanks de oplawaai die de koers heeft gehad, is het fonds nog altijd veel en veel duurder dan de peers. Block komt nog een beetje in de buurt (en maakte vorige week een buy back van $1 miljard bekend).



Aandeleninkoop en al helemaal dividend zou een enorme verrassing zijn, want Adyen is altijd klip en klaar geweest over dat groei, groei, groei dé ambitie is. Het is schipperen voor het concern tussen die ambitie en de morrende aandeelhouders, want die moeten het nog altijd puur van de koers hebben. En dat is dit jaar niet zo'n vrolijk verhaal.

In hoeverre zijn die verbluffende groeicijfers en marges inderdaad nog haalbaar de komende jaren? Moet Adyen gedwongen door de markt voor een langzamer pad en meer return voor de aandeelhouders kiezen? Bijna wel, getuige die waardering. De nachtmerrie voor morgen is dat we voortaan Adyen waarderen tegen dezelfde multiples als de sectorgenoten.

Het lijkt ondergetekende dat er op voorhand meer downside dan upside is voor morgen, maar Mr. Market heeft een eigen wil. In ieder geval is het Adyen duidelijk dat het niet onbeperkt zijn eigen eigenwijze gang kan gaan, maar naar de markt moet luisteren. Dat wisten we al bij de beursgang in 2018, toen Adyen niet kwam opdagen om volgens traditie de gong te luiden.

Hoogmoed en arrogantie komen eens voor de val op de beurs. Die is gewoon de baas, als het erop aan komt. Adyen, dat helemaal geen notering ambieerde maar de bestaande aandeelhouders een exit wilde bieden, weet het sinds dit jaar ook. En morgen weten we of nog steeds met een hyperwinstgevend groeiaandeel, of met just another cyclical te maken hebben.