Slotcall: Grootste AEX-daling in ruim een maand, de bedrijven helpen niet meer mee

De 900 puntengrens houdt eenvoudig stand, maar de -0,7% die de AEX vandaag om de oren kreeg is, vergeleken met wat we de laatste maand gewend zijn, toch een veijnige knauw.

Op zich is zo'n daling geen heel opzienbarende uitslag voor een beursindex als de AEX, maar inmiddels moeten we toch terug tot 17 april voor we een forsere dagdaling in de boeken terugzien.

Mei was gewoon een uitskende beursmaand, met vooral groene koersen op het bord. Als u sell in may daadwerkelijk als motto hanteert, dan is het in ieder geval te hopen dat u heeft gewacht tot de laatste dagen van deze maand.

Sterk tegenwicht

Wat zorgt er voor het zwakkere sentiment? In de beurscommentaren gaat het vooral over de rente en de strijd die centrale banken voeren tegen hardnekkige inflatie. Dat is ook zeker aan de hand, maar het lijkt er ook op dat aan het eind van het Q1-cijferseizoen - met de feestelijke vuurpijl van Nvidia vorige week als daverend slotstuk - de steun vanuit de bedrijven onder de markt een beetje wegvalt.

Want de prima prestaties van de meeste bedrijven vormde de laatste anderhalve maand een sterk tegenwicht tegen de zorgelijker macro-omgeving. In Europa presenteerde tweederde van de bedrijven cijfers die beter of gelijk aan de verwachtingen waren. De marktgewogen winst per aandeel viel gemiddeld genomen 8% hoger uit dan verwacht, zo berekende Morgan Stanley.

In de VS waren de cijfers nog ietsje beter. Volgens cijfers van Factset heeft 78% van de S&P 500-aandelen de marktverwachtingen verslagen met betrekking tot de winst per aandeel. Bij 61% van de bedrijven viel de omzet hoger uit dan verwacht.

Rentes lopen snel op

Met het wegvallen van die steun krijgen de zorgen weer de overhand, en dat is te zien aan de rente. In Amerika is de 10-jaarsrente in twee weken tijd met 30 basispunten (0,3 procentpunt) opgelopen, van 4,31% tot 4,61%.

De maatgevende Europese rente, de Duitse Bund, liet een soortgelijke stijging zien, van 2,42% naar 2,68%. Ergens is dat nog wel opvallend, omdat een Europese renteverlaging in juni door de ECB al zo'n beetje zeker is. Hardop aankondigen doen ECB'ers dat uiteraard nooit, maar hun uitlatingen wijzen op dit moment allemaal duidelijk die kant op.

In Amerika is de kans op een renteverlaging juist voortdurend aan het afzwakken. Pas in november wordt nu - heel voorzichtig - een renteverlaging verwacht, maar de kans dat die ook dan onveranderd blijft is al bijna even groot, volgens de Fedwatch-tool van CME.

Komende vrijdag komt in de vorm van de PCE-inflatie (Personal Consumption Expenditure) een belangrijk cijfer uit - het is een belangrijke maatstaf voor de Federal Reserve - en daar houdt de markt kennelijk nu al zijn adem een beetje voor in.

De brede markt

Met -0,7% lacht de AEX nog wel iedereen in Europa uit, bijna alle indices op meer dan -1%

Wall Street heeft ook een off-day: S&P 500 -0,7%, Nasdaq -0,6%

De rentes lopen op, zie hierboven

De volatiliteit schrikt wakker: de VIX komt voor het eerst sinds begin mei boven de 14

Ook de dollar wint aan kracht: EURUSD -0,4%

Zowel goud, bitcoin als olie dalen wat vandaag

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak:

Slechts een select groepje eindigt in de plus in de AEX, KPN zonder enig nieuws voorop (+0,9%)

Ook andere defensials vinden we onder de beter (of minder slecht) presterende aandelen: RELX, Unilever, Ahold

Shell volgt KPN op de voet, daar kan overnamenieuws in de sector mee te maken hebben

Geen nieuws rond Adyen (-3%) of ArcelorMittal (-3,2%), maar ze zijn niet gewild vandaag

Weinig positieve uitschieters in de midkap-sectie, neerwaarts wel: JET (-4,3%), AMG (-4,0%), Air France-KLM (-3,5%)

NX Filtration loopt al een paar weken op en beleeft vandaag een heftig jojo-dagje dat eindigt op +2,8%

Aandeelhouder Kretinsky haalt Royal Mail binnen, toch levert dat geen fantasie bij PostNL (-2,4%) op

Achtbaanaandeel Vivoryon stort weer met karretje en al omlaag vandaag

De agenda

Het zwaartepunt van de week ligt op vrijdag, als onder andere de Amerikaanse PCE-inflatie uitkomt, maar vanavond en morgen is er genoeg om ons mee bezig te houden. Cijfers van een aantal kleine, soms wellicht fijne, aandelen en een tweede raming van de Amerkaanse economische groei - die uiteraard alleen markten in beweging brengt als het duidelijk afwijkt van de verwachting.

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 HP Q2-cijfers (VS)

22:00 Salesforce Q1-cijfers (VS)

06:30 Producentenprijzen april (NL)

06:30 Producentenvertrouwen mei (NL)

08:00 Azerion Q1-cijfers

08:00 Holland Colours jaarcijfers

08:00 Renewi jaarcijfers

08:00 D’Ieteren Q1-cijfers

09:00 Exor ex €0,46 dividend

10:00 JDE Peet's jaarvergadering

11:00 Consumentenvertrouwen mei def. (eur)

13:00 Best Buy Q1-cijfers

14:00 Cabka jaarvergadering

14:30 BBP eerste kwartaal, tweede raming (VS, consensus +1,5% QoQ)

14:30 Steunaanvragen - wekelijks (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen april (VS)

17:00 Olievoorraden - wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Is de immense beurswaarde van Nvidia nog wel verdedigbaar?

Europa krijgt er een belangrijk energietransitie-aandeel bij

Aandeelhouders willen van Meta weten hoe ze hun AI-toepassingen gaan vrijwaren van disinformatie

