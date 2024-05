Fed-bestuurder Williams verwacht volgend jaar inflatie van 2 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de Verenigde Staten zal in de tweede helft van het jaar weer gaan afkoelen en volgend jaar dichter bij de doelstelling van 2,0 procent van de Federal Reserve uitkomen. Dit is de verwachting van John Williams, voorzitter van de New York Fed en vertrouweling van Fed-voorzitter Jerome Powell. De inflatie is de eerste vier maanden van het jaar hoog geweest, maar Williams denkt niet dat dit het begin was van een opwaartse trend, zei hij donderdag in een toespraak bij de Economic Club of New York. "Over het geheel genomen zie ik sommige recente inflatiecijfers vooral als een omkering van de ongewoon lage cijfers in de tweede helft van vorig jaar", aldus Williams, die dit jaar stemrecht heeft binnen het Federal Open Market Committee. Williams voorspelt dat de PCE-inflatie, een favoriete graadmeter van de Fed, tegen het einde van dit jaar zal afzwakken tot ongeveer 2,5 procent en volgend jaar dichter bij 2 procent uit zal komen. Vrijdag verschijnen actuele PCE-data over de maand april. Williams is een van de laatste sprekers van de Fed voordat de centrale bank zijn zogeheten stille periode ingaat, voorafgaand aan het rentebesluit op 12 juni. Verwacht wordt dat de Fed de rente dan zal handhaven op 5,25 tot 5,50 procent. Een hele kleine meerderheid van de markt verwacht nog altijd een eerste verlaging in september, maar tegenvallende PCE-cijfers vrijdag zouden daar verandering in kunnen brengen. Bron: ABM Financial News

